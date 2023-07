L'Union européenne ne veut plus que vous changiez votre smartphone, une nouvelle règle va bientôt s'appliquer

Avis aux propriétaires de smartphones quels qu'ils soient : l'Union européenne veut changer la conception des téléphones, quitte à forcer les constructeurs...

Chaque année, on estime que 5 milliards de smartphones sont jetés dans le monde et qu'il existe 50 millions de portable bons pour la casse rien qu'en France. Le tout, malgré déjà plusieurs lois votées contre l'"obsolescence programmée" en 2015 ou encore contre le gaspillage en 2020. Or on le sait : les téléphones portables mis en décharge entraînent une pollution aux produits chimiques toxiques et ces téléphones "morts" constituent un terrible gaspillage de métaux précieux tels que le cobalt et le lithium.

L'UE s'est récemment emparée du sujet pour tenter d'endiguer ce déluge de déchets électroniques. Une directive visant à instaurer une économie circulaire dans l'industrie électronique a été votée par le Parlement européen à la mi-juin. Et dans ce large ensemble de règles sur les batteries de véhicules électriques ou la collecte des déchets, figure une mesure qui pourrait changer la vie des consommateurs.

Quelles sont les nouvelles règles de l'UE ?

L'Union européenne exigera bientôt des fabricants de smartphones qu'ils permettent aux utilisateurs de remplacer la batterie de leur appareil. Un élément essentiel, bien souvent responsable de la mise au rebut du téléphone entier, remplacer une batterie usée pouvant être presque aussi coûteux que l'achat d'un nouveau smartphone.

Concrètement, la directive prévoit que les consommateurs doivent pouvoir "retirer et remplacer facilement" les batteries utilisées dans des appareils tels que les smartphones, les tablettes et les appareils photo. Attention : il n'est pas question ici de rendre les batteries "amovibles", comme nous avons pu le lire dans plusieurs articles. Le terme n'est d'ailleurs utilisé qu'une seule fois dans le document fourni par le Parlement européen.

La nouvelle règle doit en revanche favoriser une conception facilitant le remplacement de la batterie par l'utilisateur lui-même, sans passer par un service de réparation agréé. Il est d'ores et déjà question de "kits" permettant de commander une batterie de remplacement. Reste à permettre l'ouverture du smartphone lui-même pour faciliter ce changement. Ce qui nécessitera une refonte importante de la production.

Mais Apple, Samsung et les autres ont encore le temps : la directive doit entrer en vigueur en 2027.