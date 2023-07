Ces deux applications envoient vos données directement en Chine, comment les détecter et les supprimer

Chaque jour, des centaines d'applications récoltent secrètement vos données personnelles pour le compte d'autres entreprises ou pays. Deux d'entre-elles, particulièrement téléchargées, ont récemment été découvertes.

Les applications de smartphone ont définitivement changé notre quotidien ces dernières années. Que ce soit pour prendre des nouvelles de son entourage, commander un taxi ou se protéger des menaces en ligne, il existe aujourd'hui une multitude d'applications disponibles sur iPhone et smartphone Android.

Il n'est pas rare de découvrir que ces mêmes applications stockent et échangent nos données personnelles avec des entreprises externes, voire d'autres pays que celui de l'utilisateur. Il suffit notamment de s'inscrire sur Facebook ou un autre réseau social pour se voir proposer d'accepter de dévoiler des données personnelles. Mais cela s'avère davantage problématique lorsque ces envois se font dans le dos de l'utilisateur et vers un autre pays.

Deux applications avec plusieurs centaines de milliers de téléchargements

Au centre des dernières inquiétudes d'un cabinet de recherches spécialisé en sécurité, on retrouve deux applications disponibles sur le Google Play Store et appareils Android. Les détecter est simple : elles sont baptisées "File Recovery : data recover" et "File manager". Ces applications qui se proposent de récupérer vos fichiers perdus, supprimés accidentellement ou cachés dans d'autres applications, ont déjà été téléchargées plusieurs centaines de millions de fois depuis leur sortie. La première d'entre-elles, affichait même plusieurs millions de téléchargements sur le Google Play Store.

Plusieurs chercheurs spécialisés en cybersécurité ont fait une découverte étonnante au sujet de ces deux applications : elles espionnent et partagent les données de leurs utilisateurs. Parmi les différentes données récoltées par ces applications, on retrouve des informations sensibles comme :

Les contacts téléphoniques et des réseaux sociaux

Les médias enregistrés sur le téléphone

La localisation de l'appareil

Le numéro de téléphone

Et bien d'autres données sensibles qui peuvent permettre à n'importe quel pirate un peu doué (et pourvu de mauvaises intentions) de nuire à l'utilisateur. Les données ainsi récoltées étaient envoyées directement sur des serveurs en Chine, et ce, dans le dos des utilisateurs, qu'ils utilisent l'application ou non !

Nous ne saurions donc que trop vous recommander d'effacer rapidement ces deux applications de votre smartphone. Pour ce faire, Ouvrez l'application Play Store, en haut à droite, appuyez sur l'icône du profil puis sur "gérer les applications et l'appareil". Choisissez enfin le nom de l'application que vous voulez supprimer et appuyez sur "Désinstaller". Il sera sans doute plus prudent de passer un petit coup d'antivirus ou anti malware par la suites pour vous assurer de n'avoir plus aucun fichier potentiellement indésirable sur votre appareil.