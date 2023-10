"Ils ont fouillé dans mes photos intimes en toute discrétion" - une personne sur deux se fait avoir sans le savoir

Une pratique de ces professionnels à qui les clients accordent toute leur confiance vient d'être dénoncée. Elle concerne plus de la moitié d'entre eux.

Il n'est pas rare que nos smartphones soient endommagés ou pris d'un bug si grave qu'il faille les emmener chez un réparateur. Ces spécialistes disposent d'outils complexes pour démonter nos appareils et trouver les différentes raisons de nos pannes. Mais les réparateurs de smartphones sont-ils si honnêtes qu'ils le prétendent ? C'est ce qu'une ce que le site CBCNews a tenté de savoir en menant l'enquête dans 20 boutiques spécialisées en réparation.

Pour réaliser leur travail, les journalistes se sont rendus chez un large panel de spécialistes, allant du petit indépendant au grand groupe réputé dans le domaine. Ils ont apporté plusieurs appareils tels que des smartphones et ordinateurs portables, tous équipés d'un logiciel de surveillance qui leur permettait de visualiser les actions effectuées par les réparateurs. Les appareils envoyés en réparation disposaient de plusieurs fausses informations personnelles ainsi que de photos intimes disposées au sein d'autres clichés plus génériques.

"Les résultats sont effrayants", résume le directeur de cette étude : sur les 16 spécialistes consultés, 9 ont accédé aux données personnelles des appareils et notamment aux photos intimes qui se trouvaient sur les smartphones et ordinateurs confiés au magasin de réparation. Ce sont donc plus de la moitié des réparateurs de smartphones qui ont profité de leur position pour épier et même voler vos informations personnelles, photos et vidéos intimes. Un constat qui laisse penser qu'un client sur deux s'est fait avoir sans le moindre doute.

Certains spécialistes se sont contentés d'afficher les photos en aperçu "grand format" afin de ne pas avoir à cliquer dessus, tandis que d'autres ont directement cliqué sur les fichiers en question pour les afficher en grand sur l'écran du smartphone ou de l'ordinateur. L'article de CBC montre ainsi plusieurs captures écran de ce qu'ont pu voir les réparateurs : des personnes dans des situations privées voire intimes comme lors d'essayages de maillots de bain ou de sous-vêtements, parfois dans le plus simple appareil.

Un technicien a parcouru plusieurs dossiers de photos, y compris ceux portant des noms comme "Bikinis" ou "Vêtements de nuit". Certains fautifs ont même pris soin d'effacer l'historique de navigation des fichiers afin de masquer le fait qu'ils aient consulté les photos. "Ils effacent leurs traces", confirme un des enquêteurs.

Les résultats de cette enquête ont été encore plus loin : l'un des réparateurs ne s'est pas contenté de regarder les photos qui se trouvaient sur l'appareil confié par les journalistes de CBC. Le logiciel d'espionnage a repéré que des photos intimes avaient été copiées et collées sur une clé USB. L'entreprise en question a rapidement été contactée et a déclaré qu'il s'agissait d'un "événement isolé" et que le technicien avait "subi plusieurs mesures disciplinaires".

Si l'enquête a été menée au Canada, le voyeurisme des réparateurs de smartphones est un sujet dans de nombreux pays, dont la France. Des conseils sont d'ailleurs disponibles en ligne pour protéger ses données avant de les envoyer chez un réparateur.