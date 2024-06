Résultat des européennes 2024 : le RN cartonne, Macron dissout l'Assemblée

Les résultats des élections européennes 2024 ont été dévoilés. Le RN est largement en tête. Emmanuel Macron a réagi en annonçant de nouvelles élections législatives.

Le résultat complet des élections européennes 2024 a été dévoilé, le RN remporte une victoire historique. Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de provoquer de nouvelles élections les 30 juin et 7 juillet prochains. Une réponse complètement inattendue, qui constitue un gigantesque risque pour sa majorité. Sans nouvelle majorité relative et dans le cas où un autre parti parvient à construire une autre majorité, alors le gouvernement Attal sera démis et la France entrera en cohabitation.

22:35 - Le PS insiste sur son résultat aux européennes pour préparer les législatives Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a pris la parole pour faire valoir que les résultats obtenus par sa formation politique aux européennes doit désormais prévaloir pour l'avenir de la gauche. Il a appelé la gauche à travailler à un "rassemblement utile", mais non plus autour de La France insoumise mais autour du PS. "Il y a un rapport de forces ce soir qui a évolué" entre les partis de gauche après les européennes, ajoutant ce message à l'adresse des cadres de LFI et de Jean-Luc Mélenchon : "Chacun doit réfléchir aux meilleures conditions pour un rassemblement qui permette d'avoir un projet, qui permette d'être entendu par les Français".

22:26 - “Nous souhaitons voir Jordan Bardella à Matignon” Après les résultats historique du RN aux européennes 2024, les cadres du parti d'extrême se disent optimistes pour prendre les rênes du gouvernement. “ Nous souhaitons voir Jordan Bardella à Matignon”, a réagi sur BFMTV Sébastien Chenu, député RN. Et d'ajouter : On veut changer les choses, donc on dit aux Français essayez nous !"

22:18 - Jean-Luc Mélenchon lance déjà la campagne de LFI pour les législatives Le leader historique de la France Insoumise a pris la parole pour réagir aux élections des européennes 2024, mais aussi, naturellement à l'annonce de la dissolution. "La nouvelle France doit se dresser. Nous avons gagné le premier tour de l’élection législative de 2022. Nous pouvons gagner de nouveau et tout changer en utilisant les bulletins de vote ! Peuple des villes et des banlieues, appropriez-vous la France ! Faites en votre patrie !", a-t-il lancé dans une allocution qui n'est pas passée sur TF1 ni dans son intégralité sur France 2.

22:14 - Marie Toussaint, tête de liste EELV se dit "en colère" et annonce des "discussions de la gauche" “Je suis en colère. Dans les semaines qui s’ouvrent on va avoir à se battre contre une coalition de droite et d'extrême droite au Parlement européen et à la Commission européenne. On va devoir se battre pour faire reculer l'extrême droite en France", a déclaré il y a peu à son siège de campagne la candidate tête de liste des européennes. “Les écologistes seront là pour mener cette bataille”, a-t-elle ajouté. Cette dernière a ajouté que des discussions allaient se tenir entre les différentes formations de la gauche "dans les heures qui viennent", pour évoquer la stratégie à considérer pour la gauche. Une union semble un horizon crédible, mais reste à définir sa forme et les personnes qui l'incarneront.

22:07 - Raphaël Glucksmann réagit à l'annonce de la dissolution "Nous sommes prêts à nous battre, à constituer une force de résistance à l'extrême droite", a réagi la tête de liste PS / Place Publique. Il a estimé que "le président de la République a obérit à Jordan Bardella", qui demandait cette décision. L'eurodéputé n'a pas botté en touche et semble s'inclure dans les forces politiques de gauche qui joueront un rôle dans ces élections législatives françaises.

22:02 - L'annonce de la dissolution change tout et met les européennes au second plan Emmanuel Macron a surpris tout le monde ce soir et désormais, ce sont ces nouvelles élections législatives qui sont au centre de l'agenda politique. C'est la première fois dans l'histoire des élections européennes qu'un résultat provoque une réaction de cette nature et de cette ampleur. Le président a considéré que le vote des Français n'était pas qu'un vote pour renouveler le Parlement européen, mais qu'il avait une incidence forte sur la politique intérieure. Les médias devraient très rapidement couvrir cette nouvelle campagne majeure qui s'ouvre et consacrer peu de temps à décrypter et analyser les résultats des européennes.

21:36 - “Ce sera sans doute le vote le plus important de la Ve République”, anticipe Darmanin Le ministre de l'Intérieur a jugé bon de réagir ce soir à la télévision sur LCI. "C’est une réaction qui fait suite à l'écoute du peuple”, a-t-il estimé ajoutant : “On ne vote pas pareil pour un scrutin lointain. On a compris le message des Français”, insiste Gérald Darmanin. qui “On ne vote pas pareil pour ses députés et pour les députés européens. Ce sera sans doute le vote le plus important de la Ve République".

21:34 - Marine Le Pen ravie de la décision d'Emmanuel Macron "Le Président, répondant à l'appel de Jordan Bardella, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne peux que saluer cette décision qui s’inscrit dans la logique des institutions de la Vème République. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. Nous sommes prêt à redresser le pays" a déclaré Marine Le Pen "Comme le résultat de ce soir a contraint Emmanuel Macron à revenir aux urnes, j'appelle les Français à nous rejoindre pour former autour du RN une majorité autour de la seule cause qui guide nos pas, la France !"

21:31 - L'annonce choc d'Emmanuel Macron : une prise de risque gigantesque En annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat prend un risque considérable pour sa majorité politique, déjà relative. Il sera très difficile pour lui de recueillir autant de voix qu'en 2022 et donc d'obtenir autant de députés. Il est aussi probable que le Rassemblement national puisse concrétiser une nouvelle poussée. Assez pour constituer une majorité ? Ce n'est pas certain, mais l'horizon le plus probable est qu'aucune majorité ne se dégage. Dans le cas où les élus macronistes ne puissent pas obtenir un soutien majoritaire au gouvernement alors c'est le parti qui parviendra à constituer une majorité qui prendra les rênes du gouvernement, dans une situation de cohabitation.

21:20 - Valérie Pécresse parle d'un "coup de semonce" pour Emmanuel Macron Malgré une baisse de son résultat par rapport à celui de 2019 lors des précédentes élections européennes (8,2% en 2019 contre 7,2% en 2024), Valérie Pécresse a souhaité saluer la "courageuse" et "digne" campagne menée par François-Xavier Bellamy qui a défendu avec "clarté nos convictions". Revenant sur le score du Rassemblement et celui du parti présidentiel, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a estimé que ces résultats sont "un coup de semonce pour Emmanuel Macron" qui se retrouve selon elle, "au pied du mur". "Il doit entendre le message d'un pays qui gronde et y répondre", a-t-elle ajouté.

21:06 - De nouvelles élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochains Emmanuel Macron assure avoir "confiance en notre démocratie" et indique que les législatives auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. "Que la parole soit donné au peuple souverain, il n'y a rien de plus républicain", ajoute-t-il. "J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponses", a-t-il indiqué. "Soyez certain d'une chose : ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant, et de vous servir. (...) La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. [...] Choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Vive la République, vive la France".

21:03 - Emmanuel Macron s'adresse aux Français et annonce la dissolution de l'Assemblée nationale "Ce n'est pas un bon résultat pour les partis politiques qui défendent l'Europe", dit Emmanuel Macron. "Pour moi, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La mont&ée des nationalistes, des démagogues est une menace pour l'Europe. Oui, l'extrême droite est à la fois le déclassement et l'appauvrissement des Français. A cela s'ajoute un désordre parlementaire. C'est pourquoi j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir. Je dissous l'assemblée nationale".

20:56 - "La macronie, c'est fini" estime Éric Ciotti Après l'annonce du score de François-Xavier Bellamy qui a obtenu 7% des suffrages, le patron des Républicains Éric Ciotti a estimé que le résultat de ce scrutin est le symbole d'une "défaite" d'Emmanuel Macron ainsi que de tout ce que représente "la macronie". "La macronie, c'est fini", a-t-il lancé sur TF1 après le score obtenue par la majorité présidentielle créditée de 15% des voix. Le député des Alpes-Maritimes a profité de sa prise de parole pour fustiger le bilan du pouvoir qu'il a jugé "calamiteux", ajoutant qu'il n'avait aucune intention de former une coalition avec le gouvernement.

20:47 - Jean-Luc Mélenchon va s'exprimer après l'annonce des résultats Le fondateur de La France insoumise doit prendre la parole après l'annonce des résultats des élections européennes. Le leader insoumis doit réagir à la quatrième place remportée par son parti au scrutin avec 9% des suffrages.

20:44 - Marine Tondelier accuse le parti présidentiel d'avoir fait "la courte échelle" au RN Alors que les Écologistes avaient crée la surprise lors des élections européennes de 2019 en remportant 13,5% des suffrages, Marine Tondelier, la Secrétaire nationale d'Europe Écologie les Verts a estimé sur le plateau de France 2 que le score de la tête de liste des Verts, Marie Toussaint, créditée de 5% des voix est "très inquiétant" pour la capacité collective à lutter sur les sujets climatiques. Estimant que le parti présidentiel avait fait "la courte échelle" au Rassemblement national au cours de cette campagne, Marine Tondelier a indiqué qu'il est nécessaire de "rallumer la flamme" pour réincarner l'espoir à toutes celles et ceux "que nous défendons".

20:41 - François Ruffin s'agace : "Il faut arrêter les conneries” Le député LFI François Ruffin ne partage pas du tout l'enthousiasme de Manon Aubry et pointe la division de la gauche et sa défaite claire ce soir. "Il faut arrêter les conneries” dit-il ,a joutant : “Quel match on veut jouer pour demain, pour 2027 ? Est ce qu’on veut gagner ensemble ou rester divisé ? Il n’y a pas de fatalité mais il faut le vouloir".

20:35 - L'échec d'Emmanuel Macron de lutter contre le RN, juge Manuel Bompard Invité sur le plateau de France 2 à réagir au résultat des élections européennes, le coordinateur national de La France insoumise Manuel Bompard a estimé que le score du Rassemblement national est le résultat d'un échec d'Emmanuel Macron pour lutter contre le parti d'extrême droite. Estimant que le principal enseignement de ce résultat est "la défaite du groupe présidentiel", Manuel Bompard a appelé le chef de l'État à en tenir compte et d'abandonner plusieurs de ses projets, et notamment celui de la réforme de l'allocation-chomâge. "Il faut en tenir compte et comprendre la leçon politique", a-t-il expliqué.

20:35 - Au tour de Manon Aubry de réagir aux résultats : "L'après Macron n'appartient pas au RN" "C’est la défaite et la déroute cinglante du macronisme et des macronistes. Leur score historiquement faible sanctionne une politique injuste et autoritaire", déclare ce soir Manon Aubry. "Au vu de leur score, il est évident que le pays veut tourner la page de l'ère Macron. [...] A chaque fois que la jeunesse et les quartiers populaires se mobilisent, nous faisons reculer l'extrême-droite. Jeunesse de ce pays, c'est pour toi qu'on se bat !" Et d'ajouter : "Aujourd'hui, les premiers résultats nous donnent en nette progression par rapport à 2019. Oui, nous aurons plus d'élus pour mener nos batailles pour le pouvoir d'achat, pour la paix à Gaza...". Son discours s'achève par "L'après Macron n'appartient pas au RN".

20:31 - Résultat historique pour le RN Rappelons les résultats du FN et du RN lors des précédents scrutins européens depuis 1984. Les chiffres du ministère de l’intérieur sont éclairants et montrent à quel point la victoire du Rassemblement national est historique. 1984 : 10,95 %

1989 : 11,73%

1994 : 10,52%

1999 : 5,7%

2004 : 9,81%

2009 : 6,64%

2014 : 24,86%

2019 : 23,31%

2024 : 32%

20:27 - "Je n'ai pas l'âme à la fête" dit Raphaël Glucksmann Arrivé en troisième position du scrutin avec près de 14% des voix, la tête de liste du Parti socialiste-Place publique Raphaël Glucksmann a estimé depuis son QG ne pas avoir "l'âme à la fête" après le score du Rassemblement national. "Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France", a-t-il d'abord annoncé, avant de poursuivre et d'indiquer : "Nous serons des combattants de l'Europe démocratique, souveraine, féministe, humaniste, écologiste, sociale." Parlant d'une vague qui vient ébranler "nos démocraties", Raphaël Glucksmann a notamment évoqué le score historique de plusieurs partis d'extrême droite en Europe. "Dans nos institutions, des ennemis de l’Europe œuvreront à la construction de la démocratie. Mais nous leur tiendrons tête en Europe et en France".

20:25 - Ce qu'on sait de la prise de parole d'Emmanuel Macron, ce soir Le président va prendre la parole ce soir, après la déroute de la majorité aux élections européennes 2024. Ce n'est pas dans l'habitude d'un chef de l'Etat de s'exprimer après le résultat d'une élection. Mais la situation semble suffisamment grave pour que l'Elysée annonce une prise de parole dès aujourd'hui. Les résultats des européennes sont en effet sans appel. Dans son discours, Emmanuel Macron devrait prendre acte de la défaite, mais aussi peut-être procéder à quelques annonces voire à un réajustement de sa politique. Si une dissolution semble écartée, un changement de premier ministre pourrait être dans les cartons. Lire l'article Discours de Macron : la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée, une "décision à risque"

20:23 - La majorité exprime sa déception "C'est bien sûr une déception" pour la majorité, a admis la ministre du Travail Catherine Vautrin sur BFMTV. "On ne peut pas se réjouir d'un résultat comme celui-ci", a-t-elle ajouté. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a aussi décidé de prendre la parole pour faire le travail difficile de commenter la large défaite des macronistes. “C’est un échec”, a-t-elle dit sur BFMTV, ajoutant : “Le président a le sens des responsabilités”. Comprendre : une décision politique devrait suivre rapidement, dès ce soir.

20:20 - François Bayrou appelle à une reconstruction de la vie politique Après le score historique du Rassemblement national qui a obtenu 33% des suffrages, le président du Modem François Bayrou a appelé à une "refondation, une reconstruction de la vie politique, de la relation entre le pouvoir et les citoyens", estimant qu'il n'est pas possible d'ignorer une telle défaite du camp présidentiel.