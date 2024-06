Discours de Macron : la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée, une "décision à risque"

Emmanuel Macron a pris la parole ce dimanche soir, à l'issue de la déroute de la majorité aux élections européennes et annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives à l'été 2024. Une décision de dernière minutes à haut risque.

En direct

22:27 - Le PS appelle à un "rassemblement utile" de la gauche Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a appelé la gauche, sans préciser s'il inclut le parti de La France insoumise, à travailler à un "rassemblement utile" après le discours d'Emmanuel Macron et son annonce sur la dissolution de l'Assemblée nationale.

22:24 - Macron veut "couper court à l'enlisement" François Bayrou, patron du MoDem et poids lourds de la majorité présidentielle, a jugé la décision d'Emmanuel Macron "courageuse" et estime que c'est un moyen de "couper court à l'enlisement" du pays tout en reconnaissant que "c'est un risque".

22:18 - LR refuse de s'allier à Macron ou à Le Pen Selon le journaliste de France TV, Julien Nény, les ténors du parti LR, Laurent Wauquiez et Éric Ciotti, se sont parlés ce dimanche soir après le discours d'Emmanuel Macron et ont arrêté un choix clair : "L’option de toper avec Macron ou Le Pen n’existe pas" pour les législatives qui arrivent, selon l’entourage de Laurent Wauquiez, lequel envisagerait de se présenter.

22:15 - Les forces de gauche discuteront "dans les heures qui viennent" après le discours de Macron La candidate tête de liste du parti écologiste Marie Toussaint a estimé que des discussions avec les autres forces de gauche auront lieu "très certainement dans les heures qui viennent" après le discours d'Emmanuel Macron.

22:11 - Après le discours de Macron, Roussel appelle la gauche à se réunir Le député communiste Fabien Roussel a appelé la gauche à travailler à un "pacte pour la France" après le discours d'Emmanuel Macron et sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale à l'issue des élections européennes.

22:01 - "La dissolution s'imposait" selon l'entourage de Macron "Il y avait plusieurs outils, mais la dissolution s’imposait" après le résultat des élections européennes a confié l'entourage d'Emmanuel Macron à BFMTV. Les mêmes sources ont ajouté que "le Premier ministre et le président de la République feront campagne" pour les élections législatives appelées par la décision du chef de l'Etat : "On y va pour gagner, notre volonté est d'aller chercher une majorité" et qu'"il ne faut jamais avoir peur du peuple français".

21:56 - Ciotti refuse la main tendue par Macron Le président du parti LR, Eric Ciotti, a refusé la main tendue par la majorité présidentielle, qui a assuré par le voix de Stéphane Séjourné ne présenter aucun candidat face aux députés sortants "faisant partie du champ républicain" : le député des Alpes-Maritimes a assuré que son parti ira aux législatives "sans aucune forme de coalition, de coopération, de collaboration avec ce pouvoir qui a tant abîmé la France".

21:52 - Glucksmann prêt à "constituer une force de résistance à l'extrême droite" Raphaël Glucksmann dénonce une décision "irresponsable" après le discours d'Emmanuel Macron, mais la tête de liste de Place publique et du Parti socialiste assure au nom de son camp : "Nous sommes prêts à nous battre, à constituer une force de résistance à l'extrême droite" alors que selon lui "le président de la République obéit à Jordan Bardella".

21:48 - Macron "joue à la roulette russe" "Dissoudre sans donner à personne le temps de s’organiser et sans campagne, c’est jouer à la roulette russe avec le destin du pays" a dénoncé Valérie Pécresse, l'ex-candidate LR à la présidentielle de 2022.

21:45 - "On va se battre" contre l'extrême droit assure Dupont-Moretti Après le discours de Macron, le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti s'est montré combatif sur France 2 : "On va faire appel au peuple et on va se battre. On va dénoncer ce que fait l’extrême-droite”

21:42 - Nouvelle réunion autour d'Emmanuel Macron à 22h Emmanuel Macron réunit ses ministres à l'Elysée ce dimanche 9 juin à 22 heures selon les informations de BFMTV. Le président de la République pourrait chercher à mettre ses troupes en ordre de marche après avoir annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelle élections législatives.

21:37 - Macron "a eu raison de dissoudre l'Assemblée" selon Mélenchon "Emmanuel Macron a eu raison de dissoudre l'Assemblée. Il n'a plus de légitimité à mener sa politique de maltraitance sociale, d'inaction climatique et de va-t-en-guerre" a déclaré Jean-Luc Mélenchon dans un message sur X, anciennement Twitter.

21:34 - Macron joue un "jeu extrêmement dangereux" pour Glucksmann "Emmanuel Macron a obtempéré aux demandes de Jordan Bardella. C'est le RN qui fixe le tempo de notre démocratie. (...) Je suis estomaqué !, a réagi Raphaël Glucksmann, tête de liste de Place publique et du Parti socialiste aux élections européennes dénonçant un "jeu extrêmement dangereux".

21:28 - Macron a "compris le message des Français" Le discours d'Emmanuel Macron traduit une "écoute du peuple" selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "On a compris le message des Français" a assuré le ministre qui veut toutefois se montrer confiant quant aux changements que vont entrainer la dissolution et la réélection de l'Assemblée nationale : "on ne vote pas pareil pour ses députés et pour les députés européens".