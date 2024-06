Résultat de Glucksmann et PS/PP aux européennes : le candidat au coude-à-coude avec Hayer

Tête de liste PS/Place publique, Raphaël Glucksman a-t-il réussi à s'imposer face à la majorité présidentielle dans les résultats des élections européennes ?

La vague Glucksmann a eu un petit effet sur les bureaux de vote. La tête de liste PS/Place publique a obtenu 13,83% des suffrages selon les résultats officiels transmis par le ministère de l'Intérieur. Avec ce score, le candidat socialiste se place juste derrière Valerie Hayer, candidate de la majorité présidentielle, qui a récolté 14,60% des suffrages. Ils sont toutefois loin derrière Jordan Bardella et le RN, qui décroche 31,37% des voix, et 30 sièges.

La gauche socialiste plaçait beaucoup d'espoir dans la candidature et le résultat de Raphaël Glucksmann. La tête de liste a tenu à se distinguer des autres forces de gauche, en particulier de la France insoumise, après l'union éphémère de la Nupes tout en promettant de porter une "nouvelle offre politique", en rupture avec certaines idées du vieux PS, "qui dominera la gauche européenne pendant les décennies à venir". Et le candidat a réussi à unir les forces socialistes autrefois divisées après l'accord passé avec la Nupes. Le résultat de Raphaël Glucksmann aux européennes peut-il relancer la gauche ? Il a en tout cas fait d'elle une option possible et a empêché le duel que voulait instaurer la majorité présidentielle et le Rassemblement national pour le scrutin.

La tête de liste du PS et de Place publique a également dû batailler avec certaines forces de gauche durant la campagne des élections européennes. Malgré ses similitudes capables de les rapprocher, les socialistes, les insoumis, les écologistes et les communistes sont partis en ordre divisé. Et des critiques, parfois virulentes, ont été échangées entre Raphaël Glucksmann et les représentants de La France insoumise. Une opposition en partie due à la volonté des deux camps de s'imposer comme la première force de gauche.

Le résultat de Raphaël Glucksmann aux européennes

Raphaël Glucksmann a obtenu 13,83% des suffrages avec sa liste PS-PP ce dimanche 9 juin et récolte 13 sièges. Un meilleur résultat que celui obtenu il y a cinq ans lorsqu'il était déjà tête de liste du Place publique et du PS aux élections européennes. A l'époque, le candidat avait été élu de justesse avec 6,19% des suffrages, à peine plus que le seuil de 5%.

Qui est Raphaël Glucksmann ?

Nommé eurodéputé en 2019, Raphaël Glucksmann souhaite garder sa place au Parlement européen pour cinq nouvelles années. Agé de 44 ans, le journaliste et essayiste a adopté la casquette d'homme politique. Il a également été conseiller du président géorgien Mikheil Saakachvili, entre 2009 et 2012. A l'époque, Raphaël Glucksmann partageait la vie de la vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Eka Zgouladze. Aujourd'hui, il est en couple avec la journaliste Léa Salamé avec qui il a eu un garçon.

Engagé dans le mouvement Euromaïdan en Ukraine, qui avait mené en 2014 à la destitution du président pro-russe Viktor Ianoukovytch, c'est sans surprise que Raphaël Glucksmann s'est positionné dès le début du conflit contre la guerre en Ukraine au Parlement européen. "C'est pour éviter que l'Europe entière ne plonge dans la guerre qu'il nous faut nous réarmer et armer la résistance ukrainienne, alors que la perspective d'un grand lâchage américain se précise. Ces pseudo-"pacifistes" n'œuvrent pas à la paix, mais à la défaite des démocraties", estimait le 20 février dernier Raphaël Glucksmann sur X (ex-Twitter). Il est également connu pour son engagement contre la persécution des Ouïghours en Chine.