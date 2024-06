Résultat de Renaissance et Valérie Hayer aux européennes : un score loin de Bardella, camouflet pour Macron

Pas de surprise pour Valérie Hayer. Les premiers résultats donnent la candidate Renaissance à 15%, loin derrière Jordan Bardella. Un camouflet pour Emmanuel Macron et la majorité présidentielle.

Dernières mises à jour

22:12 - Hayer : "pas un responsable politique qui aime la France et qui aime l'Europe ne peut se réjouir" Tête de file de la liste Renaissance de la majorité présidentielle lors de ces élections européennes, Valérie Hayer a réagi ce dimanche soir, plus de deux heures après l'annonce des premières estimations qui voient sa liste nettement devancée par celle du Rassemblement National. "Dans le monde d'aujourd'hui, imaginer être plus fort en se repliant sur soi est une illusion. Dans le monde d'aujourd'hui, l'intérêt du pays et celui des Français, c'est l'Europe", a-t-elle jugé. "Voilà le combat de ma vie que j'ai mené sans relâche lors de cette campagne. Ce soir, pas un responsable politique qui aime la France et qui aime l'Europe ne peut se réjouir."

22:00 - Valérie Hayer ne s'est pas exprimée suite au résultat des européennes Tête de liste de la majorité présidentielle Renaissance, Valérie Hayer est arrivée en seconde position du scrutin européen de ce dimanche 9 juin avec 15,4% des voix selon les dernières estimations, derrière le Rassemblement national. Depuis la publication des premiers résultats à 20h, la candidate ne s'est pas exprimée pour partager son ressenti sur le scrutin. En revanche, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont chacun pris la parole pour confirmer la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochain. Le Président de la République a ainsi estimé que "ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont la majorité présidentielle".

21:45 - Que disent les dernières estimations ? Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale suite au résultat du Rassemblement national aux élections européennes de 2024, quelles sont les dernières estimations de résultat de ce scrutin ? Le classement n'a pas évolué, mais on note toutefois des affinements des chiffres. Selon Ifop-Fiducial pour TF1/LCI, les dernières estimations donnent à la majorité présidentielel qui avait Valérie Hayer comme tête de liste le résultat de 15,4% des votes, pour 14 sièges obtenus au Parlement européen, loin derrière les 32,3% de la liste conduite par Jordan Bardella (30 sièges) et à peine devant celle du Parti socialiste/Place publique menée par Raphaël Glucksmann (14,2% et 13 sièges).

20:29 - De premières réactions dans la majorité, Bayrou appelle à une "reconstruction" La liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hayer arrive nettement derrière la liste RN de Jordan Bardella. Si la liste Renaissance devrait figurer au 2e rang devant le PS-PP menée par Raphaël Glucksmann, les premières réactions sont tombées au sein de la majorité. François Bayrou appelle à "une refondation, une reconstruction de la vie politique" après cette nouvelle défaite.

20:19 - Un "écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition" 18% : c'est l'écart qui sépare Valérie Hayer de Jordan Bardella. Un "écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition [qui] traduit un désaveu cinglant et un rejet de la politique conduite par Emmanuel Macron", a affirmé le candidat du RN. Jamais le parti d'Emmanuel Macron n'avait été aussi distancé par la formation d'extrême-droite, seul 0,9 points séparaient le RN et LREM en 2019.

20:15 - "C'est un échec" pour la majorité "C'est bien sûr une déception" pour la majorité, admet la ministre du Travail Catherine Vautrin. "On ne peut pas se réjouir d'un résultat comme celui-ci", a-t-elle ajouté au micro de BFMTV. Pour Rachida Dati, ministre de la Culture, "c’est un échec” et “le Président a le sens des responsabilités."

20:12 - Un score en forte baisse pour la majorité présidentielle Valérie Hayer et la majorité présidentielle enregistrent là une forte baisse dans les suffrages récoltés. En 2019, Nathalie Loiseau avait recueilli 22,42% des suffrages, soit 7 points de plus que la candidate choisie en 2024 par Emmanuel Macron.

20:10 - Emmanuel Macron prendra la parole L’Elysée vient de l’annoncer, Emmanuel Macron prendra la parole ce soir. Il n'est pas dans les habitudes des présidents de prendre la parole un soir d'élections européennes.



20:00 - 15% pour Valérie Hayer selon les premières estimations Les premières estimations de résultats viennent de tomber. Selon l'institut Ifop-Fiducial, pour TF1, LCI et Le Figaro, Valérie Hayer est créditée de 15% des suffrages, loin derrière Jordan Bardella (33%) et juste devant Raphaël Glucksmann. La candidate et 13 autres candidats présents sur sa liste siégeront donc au Parlement européen pour les cinq prochaines années.

19:56 - Une prise de parole dans la foulée des résultats L'entourage de Valérie Hayer a indiqué que la candidate devrait prendre la parole rapidement après l'annonce des premiers résultats à 20 heures. Le discours de la députée européenne est attendu aux alentours de 20h15/20h45.

19:40 - Première élection pour Valérie Hayer Ces élections européennes sont pour Valérie Hayer le premier scrutin auquel elle se présente en temps que tête de liste. Jusqu'ici, elle n'avait brigué aucun mandat électif en affichant son nom en première ligne. Municipales, départementales, régionales... Jamais elle ne s'était lancée. En 2019, elle a été élue députée européenne car elle était 19e sur la liste menée par Nathalie Loiseau. Le résultat sera-t-il plus haut qu'espéré pour la native de Château-Gontier (Mayenne) ?

19:31 - Une campagne des plus difficiles pour Valérie Hayer La campagne de la tête de liste Renaissance, c'est 48 déplacements dans 25 départements, selon son équipe. Un engagement sur le terrain certes mais une réelle difficulté à s'affirmer. "Elle est trop dans le système Renaissance et s'est retrouvée pas assez armée pour porter le combat face au RN", a déploré un élu local de la majorité auprès des Echos. Elle aurait aussi souffert des sept années de présidence d'Emmanuel Macron. "En 2019, c'était Macron l'Européen. En 2024, c'est Macron le repoussoir", a analysé auprès des Echos, un pilier de la majorité.

19:06 - Valérie Hayer de retour chez elle pour clôturer sa campagne Vendredi, pour le dernier jour de la campagne, Valérie Hayer est allée en Mayenne d'où elle est originaire. Elle a organisé un "banquet républicain" à Saint-Denis-d’Anjou et a été rejointe par Gabriel Attal. Le Premier ministre a vanté les mérites de la tête de liste : "on est fiers d’avoir la plus talentueuse, la plus compétente, la plus sérieuse, la plus profondément passionnée par l’Europe et ses enjeux comme tête de liste".



18:52 - Valérie Hayer change de stratégie face à Raphaël Glucksmann Tôt dans la campagne, les macronistes ont identifié Raphaël Glucksmann comme une menace potentielle, capable d’aspirer une partie de l’aile gauche de l’électorat du président. La première stratégie de Valérie Hayer a été de souligner la proximité de sa liste avec celle de l’eurodéputé de Place publique, répétant qu’ils votaient « 90% des textes ensemble ».

Mais lorsque la montée de Glucksmann dans les sondages a menacé la 2e place de Valérie Hayer, la stratégie a changé. On a vu le camp présidentiel rappeler les liens du parti socialiste avec La France insoumise en invoquant le souvenir de la Nupes, l’alliance des gauches aux législatives qui a depuis été dissoute.