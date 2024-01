Cet opérateur tire les forfaits mobile et internet vers le bas, voici les moins chers en janvier

Le site Ariase a analysé et comparé les différents prix des forfaits mobiles et fibre de ces derniers mois. Découvrez les abonnements les moins chers de ce début d'année 2024.

Grand habitué des comparaisons des tarifs de box de forfaits mobile et fibre, le site Ariase a dévoilé son dernier baromètre sur les prix des meilleurs abonnements pour ce début d'année 2024. En rapportant chaque mois le coût mensuel d'un abonnement fibre d'entrée de gamme et d'un forfait mobile avec appels illimités et plus de 10 Go de data, le site spécialisé permet d'observer de nombreuses évolutions des tarifs tout au long de l'année. En janvier, ces données permettent notamment d'établir un classement des forfaits mobiles et fibre les moins onéreux du marché.

Concernant les abonnements à Internet, on observe que sur l'abonnement fibre, l'offre de RED by SFR reste la plus intéressante après un retour de la box RED à 24,99 euros/mois, soit au même niveau que celui de janvier 2022. "Après avoir testé pendant plus d'un an une offre avec prix promotionnel pendant 12 mois ou 6 mois, RED revient sur son positionnement d'origine avec un prix fixe même après un an", indique Ariase. Et ce changement de stratégie tarifaire tire même l'ensemble des prix vers le bas selon Ariase, qui signale dans son baromètre une baisse du prix moyen des box inrternet après 10 mois de hausse consécutive.

A l'inverse, l'offre de box la plus onéreuse revient à l'opérateur Orange, qui s'établit à 40,16 euros/mois en moyenne, soit 15 euros de plus que la box RED. Une différence de taille représentant près de 60% de hausse entre les deux tarifs.

Concernant les tarifs mobile pour ce mois de janvier, le coût mensuel moyen d'un forfait avec appels illimités et au moins 10 Go de données s'élève ce mois-ci à 17,34€, soit un indice de prix strictement identique depuis trois mois et en tendance baissière de 9,5% sur un an. Cette fois, RED by SFR, mais aussi Sosh et Bouygues Télécom tirent les prix vers le bas avec chacun un forfait à 9,99€/mois pour 40 Go de données mobiles contre 20 Go un mois plus tôt.

Ariase a justement analysé les offres d'abonnement mobiles les moins chères du marché en janvier 2024. La palme du forfait le moins onéreux revient à Bouygues Telecom suivi de l'offre Sosh et RED qui s'établissent respectivement à 10,03 et 10,41 euros/mois en moyenne.

Le prix moyen le plus élevé pour un forfait mobile revient une nouvelle fois à l'opérateur Orange avec une offre qui frôle les 29 euros/mois. Evidemment, il convient de mesurer la couverture réseau de votre localisation avant de sauter sur ces offres.