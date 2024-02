Les détenteurs d'iPhone ont découvert une nouvelle fonction inédite et déjà installée dans leur téléphone

L'iPhone ne cesse de se mettre à jour avec de nouvelles fonctionnalités. De nombreux utilisateurs ont récemment découvert une nouvelle application déjà installée au sein de leur appareil.

L'iPhone est bien plus qu'un simple téléphone. Ce précieux outil est notamment utilisé pour toutes sortes de fonctions comme le réveil, les jeux vidéo, la musique, le streaming et bien d'autres encore. Apple n'a de cesse de proposer de nouvelles idées pour enrichir les fonctionnalités de son célèbre produit, et ce, au travers des mises à jour de son système d'exploitation, iOS.

Récemment, de nombreux internautes ont fait la découverte d'une fonctionnalité ajoutée il y a peu de temps au sein de leur iPhone. Cette dernière, disponible depuis quelques temps déjà, a notamment facilité la vie de plusieurs personnes tant elle s'avère pratique et étonnante. Nous ne parlons pas de l'application "Journal" qui a notamment été ajoutée aux iPhone les plus récents via une mise à jour.

La fonctionnalité en question est surtout bien cachée au sein de l'iPhone ! Il est donc logique que de nombreux utilisateurs ne l'aient jamais découverte. Pour y accéder, il faut se rendre dans l'application "Paramètres" de l'iPhone puis dans "Accessibilité". Là, vous y trouverez une partie "Audio et visuel" où trouver la nouvelle application en question.

Intitulée "Sons en arrière-plan", cette fonctionnalité vous permet de jouer, dès que vous l'activez, de petits sons ambiants comme le bruit de l'océan, du vent ou de la pluie, directement sur votre iPhone. Si l'option semble anecdotique, plusieurs internautes en ont dévoilé un usage très utile, notamment pour se concentrer quand il y a du bruit autour d'eux ou pour améliorer leur sommeil. Rien de mieux que de lancer une petite musique d'ambiance, le bruit une douce pluie d'été ou d'une paisible rivière pour passer une bonne nuit (d'autant que la lecture de tels sons a été prouvée comme bénéfique pour s'endormir selon plusieurs études).

Cette nouvelle fonctionnalité nécessite cependant un iPhone doté d'iOS 15 ou d'une version plus récente. Cela permet à tous les modèles sortis depuis l'iPhone 6S de bénéficier de ces petits sons ambiants pour se reposer ou se relaxer.