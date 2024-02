De nombreux internautes découvrent la signification du "i" dans iPhone et cela les étonne au plus haut point

Commercialisé depuis 2007, l'iPhone fait désormais parti de notre quotidien. De nombreux utilisateurs viennent cependant de découvrir à quoi fait référence le "i" dans son nom. Et la raison les a beaucoup déçu.

L'iPhone est un objet quasi intemporel aujourd'hui. Au centre de nombreuses discussions, le célèbre smartphone de chez Apple s'est petit à petit imposé comme l'un des produits tech les plus connus et appréciés dans le monde. Depuis le lancement du tout premier modèle en 2007, l'iPhone a beaucoup évolué avec de nombreuses versions et mises à jour.

La dernière version de l'iPhone en date est la gamme d'iPhone 15. Lancée en fin d'année 2023, cette génération bénéficie de tout le savoir faire d'Apple en matière de téléphonie mobile, notamment avec son modèle le plus abouti : l'iPhone 15 Pro Max. Pourtant, l'iPhone a beau approcher de son 20e anniversaire, de nombreux utilisateurs ignorent complètement d'où vient son nom ! Il faut dire qu'Apple ne communique quasiment jamais sur les raisons de cette dénomination, que ce soit lors des conférences officielles ou des publicités autour du produit.

Beaucoup d'internautes ont alors imaginé à quoi pouvait bien faire référence le "i" dans iPhone. Si certains ont pensé qu'il s'agissait d'une référence aux mots "innovation" ou "intelligent", pour faire référence au "smartphone", ou même au "je" ("I") en anglais, comme un symbole de symbiose avec l'utilisateur, tous se sont plus ou moins trompés ! La réponse a récemment créé un petit buzz sur les réseaux sociaux, qui a fait réagir.

Il y a de nombreuses années, Steve Jobs, ancien PDG d'Apple, s'est exprimé au sujet du nom de l'iPhone. Ce dernier a notamment déclaré que le "i" faisait bien référence à "internet, individuel, instruire, informer et inspirer." Si cette déclaration n'a pas surpris beaucoup de gens, elle s'est accompagnée d'une autre bien plus mystérieuse, et qui a eu le mérite d'interpeller plusieurs utilisateurs.

En effet, Steve Jobs a également précisé que le "i" de l'iPhone n'avait pas de véritable signification et que cela pourrait aussi bien être un pronom personnel pour l'appareil. Cela voudrait donc dire que la dénomination de l'iPhone reste encore sujette à l'interprétation de chacun !

Sur plusieurs réseaux sociaux comme TikTok, X (ex-Twitter) ou YouTube, plusieurs internautes ont avoué être surpris par cette explication très vague. La plupart vont même jusqu'à la contester, assurant que pour Apple, "i" signifie bel et bien officiellement "interaction" ou "interactif" ("interactive" en anglais). D'autres regrettent que leur iPhone soit moins "intelligent" que prévu et préfèrent en rire. "J'étais sur que cela signifiait injection de carburant !!!!", s'amuse un des internautes quand un autre ironise : "Je pensais que cela signifiait 'Je ("I" en anglais) ne t'écoute pas'".