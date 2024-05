Cette technique est imparable pour savoir si un contact a bien lu votre message sur WhatsApp

Vous attendez depuis un moment une réponse et voulez savoir si votre message a bien été consulté ? Il existe une méthode très efficace sur WhatsApp.

Pour le travail, une affaire privé ou un échange familial, patienter de longues minutes voire des heures dans l'attente d'une réponse à un message peut être difficile à vivre pour bon nombre d'entre nous. Beaucoup de questions se posent dans l'esprit à ce moment-là pour savoir si la personne a vu votre message, est occupée à faire autre chose, ou si elle ne désire simplement pas répondre. Pourtant, il existe une méthode qui va vous permettre de savoir si la personne que vous avez contactée a bien lu votre message. Si elle vous a ignoré pendant longtemps, vous allez enfin pouvoir la démasquer.

Le service de messagerie WhatsApp propose en effet une option des plus efficaces et que tout le monde n'utilise pas forcément : la possibilité de voir si un interlocuteur contacté a bien lu votre message. Au départ, pas besoin de cliquer sur le message ou les paramètres de la discussion, tout se passe visuellement.

Les coches, plus communément appelées "checkmarks", permettent en effet de voir instantanément si un message a été reçu et lu par le ou les destinataire(s). Vous pouvez retrouver ces pictogrammes en bas à droite d'un message envoyé et ces derniers changent de couleurs selon le statut de votre envoi. La coche grise, celle qui apparaît en premier, signifie que le message envoyé n'a pas encore été reçu par le destinataire. Si vous voyez une deuxième coche grise en dessous de votre message, c'est que ce dernier a bien été reçu. En dernier lieu, les coches grises deviendront bleues lorsque votre message sera lu.

Les coches se mettent à jour en fonction du statut de vos messages © Nathan Gofron

Lorsque vous conversez dans un groupe, le principe est similaire, mis à part à part que les deux coches grises apparaissent lorsque le message a été envoyé à tous les destinataires. Les deux coches bleues quant à elles sont visibles dès lors que tous les membres du groupe auront vu le message. Une autre icône "horloge" peut également apparaître à l'écran. La plupart du temps elle signifie que le message n'a pas encore été distribué en raison de problèmes de connexion.

Si vous souhaitez ensuite avoir les détails de qui a lu ou pas votre message et à quelle heure, notamment dans une conversation de groupe, une astuce plus méconnue existe. Et celle-ci ne vous prendra que quelques clics. Voici les étapes à suivre pour les utilisateurs Android :

Maintenez votre doigt appuyé sur le message que vous avez envoyé. Un menu s'ouvre et vous propose plusieurs choix, cliquez sur le "i" dans un cercle ou "Infos". L'écran va alors lister les personnes à qui votre message a été distribué et celles qui l'ont lu et même à quelle heure !

La manœuvre est plus aisée pour les utilisateurs d'un iPhone, puisque vous aurez simplement besoin de glisser l'écran d'une discussion vers la gauche pour voir qui a consulté votre message et l'heure à laquelle il a été lu. A noter que sur ordinateur portable et plus particulièrement sur Windows, vous pouvez cliquer sur la flèche située en haut à droite du message puis d'ouvrir les paramètres "Infos du message".