Ces 10 appareils consomment énormément d'électricité. Ne tardez pas à les débrancher !

Si certains appareils électriques ne doivent jamais être débranchés, il en existe qui consomment bien trop d'électricité lorsqu'ils sont laissés en veille. La liste à débrancher d'urgence !

Votre dernière facture d'électricité vous a fait sauter au plafond ? Vous n'êtes sans doute pas seul au monde. Mais il y a des solutions pour réduire la douloureuse. Parmi elles, il est bien possible que vous ayez trop d'appareils branchés inutilement chez vous ! La sobriété énergétique incite fortement à revoir nos différents usages et habitudes afin d'être certains de ne pas consommer trop d'électricité inutilement.

Attention néanmoins, il existe bel et bien des appareils qui ne doivent pas être débranchés à la légère. Prenez les télévisions OLED par exemple. Ces dernières disposent d'un mode veille déjà intégré et prévu pour ne rien consommer lorsque ce dernier est activé. C'est pourquoi il est vivement déconseillé de les débrancher au risque de provoquer un malfonctionnement de leur écran pouvant mener à des pannes sévères.

A l'inverse, de nombreux types d'appareils consomment souvent trop d'électricité, même lorsqu'ils ne sont pas sollicités. Voici la liste des 10 appareils que vous devriez débrancher pour faire quelques économies sur votre prochaine facture d'électricité.

Tout d'abord, les équipements audio. Platines vinyles, enceintes dernier cri... Ces équipements ont la fâcheuse tendance à continuer de consommer de l'énergie tant qu'ils sont branchés. Les enceintes qui disposent d'une connexion Bluetooth peuvent notamment surconsommer en restant détectables en permanence.

Les ventilateurs peuvent également être de gros consommateurs d'électricité. En fonction du modèle dont vous disposez, on estime qu'un ventilateur peut consommer entre 6 et 40 Watts lorsqu'il reste branché.

Les ampoules et autres sources de lumière sont réputées pour être particulièrement gourmandes en consommation électrique. L'expression "ce n'est pas Versailles ici" est bien fondée et il est recommandé d'éteindre voir de débrancher complètement les luminaires et lampes inutilisés.

Dans la même catégorie : les aquariums éclairés sont très consommateurs. Si la lumière peut faire une belle vitrine pour vos poissons adorés, cette dernière a également tendance à consommer beaucoup d'électricité.

Les ordinateurs sont des machines de plus en plus puissantes et peuvent continuer de consommer beaucoup d'électricité même en veille. Les ordinateurs portables sont par ailleurs assez proches des machines de bureau. Si votre PC portable dispose de suffisamment de batterie, le débrancher permet d'économiser tout en prenant soin de sa batterie.

Les consoles de jeux vidéo sont aussi à débrancher, surtout si vous disposez d'un modèle très récent. Vous ou vos enfants ne jouez pas en ce moment ? Débranchez !

Les réfrigérateurs ne doivent évidemment pas être débranchés lorsqu'ils contiennent des aliments, mais vous pourriez tout de même envisager de débrancher d'éventuels frigos supplémentaires dont vous n'avez pas besoin en permanence.

Les chargeurs de téléphone sont réputés pour être de gros consommateurs. Si cela n'est pas forcément vrai pour les modèles les plus récents, il convient de se méfier des plus anciennes références bien plus voraces.

Enfin, prenez un moment pour faire l'inventaire de votre petit électro-ménager qui n'est pas constamment sollicité. Un grille-pain, par exemple, n'est pas utile 24h/24 ! Même chose pour le micro-ondes et bien d'autres petits engins susceptibles de rajouter quelques précieux Watts sur votre prochaine facture d'électricité.