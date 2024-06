Le bouton caché de WhatsApp que vous devez activer pour l'empêcher de donner votre position

Si vous avez peur d'être espionné ou que des pirates informatiques ne détectent votre position via WhatsApp, l'application dispose d'une option pour vous protéger.

L'application WhatsApp est l'une des messageries instantanées les plus utilisées au monde. Cette dernière dispose de nombreuses qualités et se met régulièrement à jour avec de nouvelles fonctionnalités et options de personnalisation. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs estimés, WhatsApp est donc une application très fortement sollicitée, mais qui n'est pas sans défauts.

Pourtant, Meta, la maison mère de WhatsApp, n'est pas la plus rigoureuse sur les questions de confidentialité. Son réseau social le plus connu, Facebook, est régulièrement sous le feu de critiques sur ce point précis.

L'application WhatsApp n'est elle-même pas la plus sécurisée. La messagerie laisse notamment échapper une information importante concernant ses utilisateurs : leurs adresses IP. Ces dernières, entre les mains d'experts, peuvent avoir un effet particulièrement néfaste. Une adresse IP permet, par exemple, de localiser la position de l'appareil utilisé, en l'occurence, votre smartphone ou ordinateur faisant tourner WhatsApp.

Il existe cependant une solution pour cacher sa position aux autres interlocuteurs sur WhatsApp. Cela permet d'éviter que d'éventuelles personnes malintentionnées ne vous localisent en abusant de votre adresse IP. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans les paramètres de l'application qui se situent en haut à droite de cette dernière, avec le menu "...".

Vous y trouverez l'onglet "confidentialité" qui nous intéresse pour masquer votre position aux utilisateurs de l'application. Déroulez ce dernier jusqu'en bas des options pour arriver jusqu'aux options situées dans les "paramètres avancés". Vous y trouverez alors deux propositions susceptibles de vous intéresser.

Tout d'abord, la première option vous permet de protéger votre adresse IP lorsque vous passez un appel au sein de l'application WhatsApp. La deuxième option vous permet de désactiver l'aperçu des liens ce qui protège également votre adresse IP, mais au sein des discussions WhatsApp.