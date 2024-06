CMF Phone : la marque tease son premier téléphone abordable

CMF, la branche "low cost" de la marque Nothing, tease son tout premier téléphone à venir en juillet 2024. Ce dernier devrait s'avérer très abordable.

Nothing a beau être un constructeur très récent, la marque fait régulièrement de l'oeil aux habitués de Samsung et Apple pour ses propositions originales. La marque dispose depuis quelques mois d'une branche spécialement dédiée aux équipements peu onéreux et susceptibles d'intéresser d'autres types de budgets que le public ciblé par le Phone (1) ou le Phone (2).

Baptisée "CMF By Nothing", cette branche n'avait jusqu'ici pas été active en France. Une information qui s'apprête à être corrigée puisque la firme a récemment annoncé avoir plusieurs sorties de produits tech prévus très prochainement. Les réseaux sociaux de la firme donnent rendez-vous le lundi 8 juillet à 11h sur leur site officiel pour retrouver toutes les annonces à venir.

Cette date devrait permettre à CMF de dévoiler non pas un, mais bien trois produits d'un coup : les écouteurs Buds Pro 2, la montre connectée Watch Pro 2, et surtout leur premier smartphone abordable, le CMF Phone 1. Ce dernier a notamment été teasé il y a quelques jours, et semble présenter une petite roue crantée dont l'utilisation demeure toujours inconnue.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des annonces effectués par CMF d'ici le 8 juillet prochain. D'ici là, il est toujours possible de consulter notre test du dernier Nothing Phone (2a), dernier produit lancé par la marque Nothing.