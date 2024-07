Où précommander le Samsung Galaxy Z Flip 6 au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 vient d'être annoncé lors de la Galaxy Unpacked de juillet 2024. Retrouvez-le dès à présent en précommande chez Fnac et Darty.

Les nombreuses fuites qui ont parsemé la toile ces derniers temps ne se sont pas trompées. Le Samsung Galaxy Z Flip 6 a bel et bien été annoncé ce mercredi 10 juillet 2024. Samsung donnait rendez-vous à tous les fans d'high-tech lors d'un événement qui s'est déroulé dans la capitale parisienne aux alentours de 15 heures.

Aux côtés du Samsung Galaxy Z Fold 6 et de la Galaxy Ring, le nouveau smartphone pliable a joué de belles cartes pour attiser la curiosité. Il faut dire que sa nouvelle charnière, son autonomie en hausse et ses nouveaux coloris ne pouvaient pas passer inaperçus.

Samsung Galaxy Z Flip 6 (bleu - 256 Go) 1199 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Pour ceux qui souhaitent se procurer le smartphone au plus vite, sachez que le Samsung Galaxy Z Flip 6 est d'ores et déjà disponible à la précommande dans de nombreuses boutiques en ligne. La fenêtre de précommande est établie à partir du 10 juillet et se termine le 19 juillet 2024 inclus.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 avec 256 Go de stockage est affiché à 1199 euros chez Fnac et Darty. Pour ceux qui souhaitent doubler la capacité de stockage, le modèle de 512 Go est proposé à 1339 euros.

Vous pouvez également profiter de belles offres à durée limitée suite à l'achat du téléphone portable. A partir du 10 juillet et jusqu'au 14 juillet inclus, Samsung offre 100 euros de bonus reprise sur les Z Flip 6 et Z Fold 6 sous forme de remboursement. Une coque vous sera également remboursée en différé pour tout achat d'un Z Flip 6 ou Z Fold 6 entre le 10 juillet et le 23 juillet. Enfin, vous pourrez profiter de 50 euros de remise adhérent Fnac ou DMX Darty du 10 juillet au 31 août 2024.