Les téléphones Google et Xiaomi disposent d'un bouton caché très pratique !

Vous disposez d'un téléphone Xiaomi ou Google Pixel ? Ces derniers disposent d'un bouton très pratique mais un peu caché.

Les constructeurs de smartphone regorgent d'idées pour nous donner envie d'acheter leur dernier modèle en vente. Parmi les marques les plus connues au monde, certaines se distinguent en proposant des fonctionnalités assez inédites et surprenantes. C'est notamment le cas des téléphones Xiaomi et Google. Plusieurs utilisateurs ont récemment trouvé un nouveau bouton qu'ils ne soupçonnaient pas jusqu'ici ! On le retrouve également sur certains smartphones de la marque Motorola, qui fait un joli retour en France depuis quelques mois.

Ce bouton agit ainsi comme une sorte de raccourci donnant accès à de nombreuses fonctionnalités. Mais il a beau être très pratique, il n'en demeure pas moins relativement caché, alors qu'il est pourtant exposé à la vue de tous : il se situe en effet à l'arrière des téléphones. Il faut dire qu'il ne s'agit d'un bouton physique sur lequel vous pouvez appuyer et ressentir une pression comme c'est le cas des boutons de volume et d'alimentation. Il s'agit d'une fonction entièrement digitale, qui nécessite simplement de tapoter deux fois à l'arrière de votre appareil pour l'utiliser ! Toutefois, cette dernière n'est pas disponible par défaut, et il vous faut bidouiller un peu pour pouvoir l'activer au quotidien.

Explications. Pour activer l'option d'abord, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone et dans l'onglet "système". Sélectionnez ensuite la partie "gestes et mouvements" ou simplement "gestes". Si votre téléphone dispose de cette option, vous devriez alors trouver une partie intitulée "double appui pour lancer des actions". En activant cette dernière, vous pourrez alors utiliser le nouveau bouton situé derrière votre téléphone. En le tapotant deux fois du doigt, vous pourrez effectuer une action de votre choix.

Lesquelles ? Une multitude d'actions s'offrent à vous : prendre une capture d'écran, déclencher l'assistant vocal, lire ou mettre en pause votre musique, ouvrir une application de votre choix... Les possibilités restent assez nombreuses. Il est également possible de régler l'intensité à laquelle vous devez tapoter deux fois le dos du téléphone si jamais vous trouvez que ce bouton s'active trop facilement et surtout par erreur dans votre poche ou votre sac.

Sachez également que ce bouton caché est aussi disponible sur les modèles récents d'iPhone. Pour l'activez, il faudra vous rendre dans l'option "Réglages" > "Accessibilité" > "Toucher", puis "Toucher le dos de l'appareil". Vous pourrez alors assigner une action au fait de tapoter deux fois ou trois fois le dos de votre iPhone.