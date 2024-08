Les utilisateurs de WhatsApp l'ignorent encore, cette option permet de changer l'apparence des messages

Au fil des mises à jour, certaines options de WhatsApp sont laissées de côté. Vous serez surpris d'apprendre que l'une d'elles ajoute un côté esthétique à vos textes.

Ses plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde en font l'application de messagerie instantanée la plus plébiscitée chaque année. On parle bien entendu de WhatsApp, l'application développée par le groupe Meta. Et celle-ci doit son succès à son interface très simple d'utilisation. De mise à jour en mise à jour, le réseau social n'en finit pas d'implanter des nouvelles options. La dernière en date pourrait bientôt permettre de faciliter la communication à travers le monde.

Les utilisateurs ne le savent peut-être pas, mais en se renouvelant sans cesse, l'application renferme un grand nombre de fonctionnalités cachées. Elles paraissent toujours plus évidentes une fois qu'on tombe dessus. Pourtant, il y a bien une option qui échappe encore à la vue de beaucoup d'entre vous.

Il existe en effet une option pour mieux vous faire comprendre ou mettre en avant certains passages clés de vos messages, puisque WhatsApp vous offre la possibilité de formater votre texte. En plus des modèles basiques (mettre en gras, italique et barrer un mot), vous pouvez maintenant créer des formats plus complexes de listes à puces ou même des blocs de citation. Mais alors, comment ça marche ?

Au début de son installation en 2016, l'outil de formatage de texte n'était pas aussi intuitif sur Android et iPhone. Pour écrire en gras, il fallait placer le symbole de l'astérisque au début et à la fin de votre texte. Même principe pour du texte en italique, mais à une chose près : à la place de l'astérisque, il vous suffisait de mettre un tiret du bas (aussi appelé "underscore") avant et après votre texte. Cette méthode existe toujours, mais il en existe une bien plus rapide.

Sur Android et Windows, si vous sélectionnez le texte que vous souhaitez mettre en forme, une barre d'outil apparaîtra sur votre écran. Cette dernière vous proposera les formats de base, à savoir le gras, le soulignement ou le texte barré. A noter qu'il est également possible de combiner les trois types de formats. En revanche, vous aurez besoin de placer en amont du texte un tiret ou un chiffre pour créer une liste à puces.

Pour les détenteurs d'un iPhone ou d'un Mac, le procédé est le même. Si vous restez longtemps appuyé sur votre texte, une barre de menu s'affiche. Il vous suffira d'appuyer sur "Format" et de sélectionner celui que vous désirez parmi la liste. Enfin, pour créer une liste à puce ou numérotée, il faudra placer un tiret ou un chiffre en amont du texte.

Il est très important de noter que cette option de formatage de texte ne peut pas être désactivée par quelconque moyen. Vous pouvez retrouver la liste complète des options de mises en forme et toutes les infos nécessaires sur la plateforme en ligne WhatsApp dédiée aux commentaires et questions des utilisateurs.