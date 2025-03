Un produit insoupçonné permet de garder votre hotte de cuisine sans traces de gras pendant des semaines

Ce produit est un allié dans la cuisine. Vérifiez dans votre garage, vous l'avez peut être déjà.

La hotte aspirante est l'un des endroits de la cuisine les plus sales. Utilisée presque à chaque fois que nous cuisinons, elle est exposée en permanence aux vapeurs grasses issues de la cuisson. Ces résidus se déposent sur sa surface et forment, avec le temps, une pellicule collante difficile à enlever si elle n'est pas nettoyée immédiatement. Bien que le nettoyage régulier soit indispensable, il n'empêche pas la graisse de s'accumuler rapidement.

La maintenir en bon état n'est pas seulement important pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons d'hygiène, car une hotte sale peut affecter les performances d'extraction et provoquer de mauvaises odeurs. Cependant, il est souvent difficile d'éliminer toute la saleté accumulée sur la surface et le filtre avec des produits de nettoyage traditionnels. C'est ici qu'entre en jeu ce produit insoupçonné, que certains possèdent déjà dans leur garage.

© New Africa - stock.adobe.com

Si vous cherchez une solution efficace et durable pour maintenir votre hotte de cuisine propre et sans traces de gras, vous serez surpris d'apprendre que la cire de voiture peut être votre meilleure alliée. Ce produit, conçu pour protéger la carrosserie des véhicules, possède des propriétés idéales pour prévenir l'accumulation de graisses et faciliter le nettoyage.

La cire de voiture créé une fine couche protectrice qui repousse l'eau et qui empêche les particules de graisse d'adhérer aux surfaces. Ce film lisse et imperméable réduit considérablement l'accumulation de saletés sur votre hotte de cuisine et facilite le nettoyage. Ainsi, au lieu de devoir frotter longuement votre hotte avec des dégraissants puissants, un simple coup d'éponge humide suffira à éliminer les impuretés. Cette astuce facilite non seulement le nettoyage, mais réduit également la fréquence à laquelle il doit être effectué.

L'utilisation de la cire de voiture sur une hotte de cuisine est simple et rapide. Mais attention de ne pas oublier une étape essentielle à la fin. Pour commencer, il est important d'effectuer un nettoyage préalable de la surface extérieure de la hotte aspirante. Avant d'appliquer la cire, assurez-vous que la surface est propre et sèche. Pour cela, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc dilué dans de l'eau chaude ou du savon noir. N'oubliez pas que vous devez nettoyer le filtre séparément avec une autre méthode.

Vous pouvez ensuite appliquer la cire. Prélevez une petite quantité de cire de voiture et appliquez-la en effectuant des mouvements circulaires à l'aide d'un chiffon propre et sec. Attendez quelques minutes pour que la cire forme une fine pellicule protectrice. Avec un chiffon doux, lustrez la surface jusqu'à obtenir un éclat uniforme. Cette dernière étape est cruciale car elle améliorera non seulement l'apparence de la surface de la hotte, mais garantira également que le film protecteur soit bien formé et efficace.

La prochaine fois que vous nettoierez votre hotte, le processus sera beaucoup plus facile, car moins de particules auront adhéré, ce qui rendra la tâche plus facile.