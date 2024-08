Voici le nombre d'heures à partir duquel on peut considérer que vous êtes accro à votre smartphone

Qui n'a jamais essayé de passer une journée sans son téléphone ? Très vite, on se rend compte de la place qu'il occupe dans notre quotidien. Ce phénomène porte un nom.

On le consulte au réveil, dans les transports, à table et avant de dormir. Il nous accompagne partout : aux toilettes, au restaurant, ou dans les magasins. Vous l'avez sans doute deviné, il s’agit bien du téléphone portable, véritable compagnon de notre vie quotidienne. Depuis des années, il s'impose comme l’écran préféré des Français, surpassant ainsi les ordinateurs et tablettes. Que ça soit pour envoyer des messages , naviguer sur Internet ou consommer des vidéos, nous passons des heures sur nos petits appareils.

Utiliser un téléphone portable stimule notre cerveau et favorise l'excitation. A la simple vue d'une notification ou à l'écoute de la sonnerie d'un appel, le réflexe est toujours le même : consulter son téléphone portable. Cet attachement que l'on donne au quotidien à nos mobiles est devenu si fort qu'il est presque impossible de s'en séparer trop longtemps. Il nous est d'ailleurs tous déjà arrivé de ressentir un sentiment de manque lorsque nous sommes à court de batterie ou dès que nous rencontrons des problèmes de connexion.

© Pormezz - stock.adobe.com

Or cette habitude que nous avons tous engendre de nombreux impacts sur la santé et la manière d'être. C'est un poncif désormais, mais être surexposé aux écrans n'a pas un effet positif sur notre corps. Un usage excessif peut affecter l'œil et entraîner ou accélérer la myopie. Pour ce qui est du sommeil, ce n'est plus un secret pour personne : la lumière bleue entraîne des difficultés pour s'endormir et peut provoquer des insomnies. De fortes pertes de concentration au travail ou dans l'exercice d'une tâche longue peuvent être observables également.

Si vous désirez limiter au maximum ces risques, il est important de mesurer votre usage. Les téléphones les plus récents vous permettent de connaître le temps d'écran chaque jour et même parfois le type d'usage (réseaux sociaux, temps passé sur chaque appli etc.). Et des temps limites commencent à être connus. L'assurance santé Prévoir considère qu'une personne est dite "addicte" à son smartphone dès lors que son temps d'écran dépasse 3 heures d'utilisation par jour. Un chiffre qui peut sembler très bas, mais qui doit alerter sur les conséquences de l'utilisation excessive du téléphone portable.

Plusieurs moyens peuvent ensuite être mis en place pour réduire votre temps d'écran. Dans un premier temps, commencez par désactiver toutes les alertes de votre téléphone. Lorsque vous êtes au travail, mettez votre appareil en "ne pas déranger" pour ne plus recevoir de notifications et d'appels. Enfin, pensez à éteindre votre smartphone au moment d'aller dormir et éloignez-le de votre chambre pour ne pas le mettre devant vos yeux dès le réveil, sans même sortir du lit. Enfin, tâchez de poser votre téléphone ou de l'éteindre lorsque vous sortez avec des amis ou que vous êtes à un événement. Vous n'en profiterez que davantage !