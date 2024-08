"Ils continuent de vous prélever même après avoir résilié", l'UFC alerte contre ces opérateurs téléphoniques

Malgré plusieurs courriers et demandes, certains opérateurs téléphoniques peuvent continuer de réaliser des prélèvements sur votre compte.

Imaginez la situation : alors que vous faites vos comptes et épluchez vos différentes factures et dépenses, vous trouvez des prélèvements étranges provenant d'une société que vous ne connaissez pas. Des prélèvements réguliers avec des montants différents à chaque fois. Vous leur adressez alors un courrier, mais rien n'y fait, vous recevez même des factures chez vous.

Cette histoire est notamment arrivée à Marie-Pierre en 2022. La jeune femme s'est récemment exprimé à ce sujet auprès de l'UFC-Que-Choisir pour faire part de sa mésaventure : après le décès de son grand-père, cette dernière découvre différents abonnements téléphoniques pour la société Monatel. Un opérateur téléphonique dont le nom revient fréquemment pour des abus et envois de factures impayées.

Et pour cause : Monatel fait parti de ces sociétés qui se sont faites épinglées il y a quelques années en faisant souscrire plusieurs abonnements téléphoniques à des personnes âgées qui n'en avaient pas besoin, étaient sous tutelle ou atteints de la maladie d'Alzheimer. Si Monatel est l'opérateur qui revient le plus souvent dans ce genre d'affaires, d'autres noms sont également cités comme Resofix, E Télécom ou One Two Tel. Des sociétés le plus souvent basées en dehors de la France et donc difficiles à contacter.

Plusieurs personnes touchées ont, par le passé, tenté de joindre les dits opérateurs par téléphone pour faire stopper les prélèvements, mais sans succès. S'en suivent alors plusieurs mois de prélèvements que vous pouvez parfois manquer pour peu que vous oubliez les abonnements souscrits par vous ou l'un de vos ainés. Il est alors conseillé d'envoyer un courrier de résiliation au plus vite pour y mettre fin.

Mais comme l'ont constaté l'UFC-Que-Choisir, ces lettres de résiliation restent souvent sans réponse de la part des opérateurs pointés du doigts, qui continuent de réaliser des prélèvements sur votre compte ou celui de votre parent : "les prélèvements duraient depuis au moins 2017(...) à raison de 10 à 40 € par mois, mon grand-père s'est fait voler plusieurs milliers d'euros", raconte Marie-Pierre auprès de l'UFC.

Notre conseil (et celui de l'UFC-Que-Choisir) reste de bloquer les prélèvements si jamais ces derniers continuent malgré votre lettre de résiliation. Vérifiez tout de même au préalable si vous n'avez pas un engagement auprès de l'opérateur en question.