Cette erreur toute bête peut faire flamber votre facture de téléphone, pensez à désactiver l'option au plus vite !

Beaucoup d'utilisateurs oublient de désactiver cette option qui peut rapidement vous coûter plusieurs dizaines voire centaines d'euros. Je l'ai vécu moi-même à mes dépens...

De nos jours, il existe toutes sortes de petites options sur lesquelles un utilisateur de smartphone peut jouer pour alléger ou alourdir sa facture de téléphone. Comme on a pu l'écrire ici et là, il est souvent intéressant de couper des fonctionnalités comme le Bluetooth ou le NFC pour éviter de solliciter votre téléphone inutilement. Mais il existe aussi une option qui peut vous coûter cher notamment si vous êtes un peu voyageur. Il s'agit des "données en itinérance".

Lorsque vous souscrivez à un forfait téléphonique, ce dernier est généralement utilisable dans votre pays, en France pour ce qui nous concerne. Certains forfaits permettent également de profiter de données mobiles chez nos voisins, en particulier dans l'Union Européenne, qui est souvent couverte par les forfaits les plus récents ou intéressants. Mais certains forfaits ne permettent pas de disposer de vos données en dehors du pays où vous l'avez souscrit. C'est généralement le cas des forfaits les moins onéreux qui vont se concentrer sur une utilisation basique, pour la vie de tous les jours.

Mais que se passe-t-il lorsque vous tentez d'utiliser votre forfait en dehors de sa zone prévue ? C'est ici qu'interviennent les fameuses "données en itinérance". Activée parfois par défaut ou sans que vous ne le sachiez, cette option dicte à votre forfait de puiser dans les options internationales de votre opérateur pour vous permettre de continuer à passer des appels, recevoir des SMS ou naviguer sur le net. Souvent, une fois la frontière franchie ou l'avion posé sur la piste, votre smartphone vous dira que vous disposez d'un certain temps d'appel, d'un nombre de SMS, ou d'un certain niveau de données dans le pays que vous vous apprêtez à visiter. De quoi vous réjouir de prime abord.

Sauf que si votre forfait ne dispose pas d'option spécifique pour des communications internationales, alors vous allez devoir payer l'ensemble des opérations effectuées en surcoût ! Et cela peut vous coûter très cher. Le rédacteur qui écrit peut lui-même en témoigner. Lors de mon dernier voyage, j'ai écopé d'une facture de données en itinérance de plus de 60 euros en laissant la fonctionnalité activée pendant seulement quelques minutes !

Si certains opérateurs mettent une limite de paiement aux données en itinérance, ce n'est pas le cas pour tous et ne pas désactiver cette option pourrait bien vous coûter rapidement plusieurs dizaines d'euros voire plusieurs centaines. Pour éviter cette mésaventure et désactiver les données en itinérance, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone puis dans la section "réseau et internet". Sélectionnez l'option "SIM" puis votre carte SIM en cours d'utilisation. Vous y trouverez l'option "itinérance" que vous pourrez alors décocher.