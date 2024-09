Vous avez toujours rêvé d'utiliser TikTok sans connexion internet ? Il existe une technique bien cachée pour ça

TikTok dispose d'une fonctionnalité peu connue qui permet d'utiliser l'application sans même disposer de réseau mobile ou Wi-Fi.

On a beau disposer de plus en plus d'options internet dans les transports, ces derniers ne proposent clairement pas du réseau de qualité. Qui n'a jamais pesté dans un train ou un avion avec un Wi-Fi de très basse qualité qui ne permettait ni de consulter ses mails, ni de visualiser une vidéo sur YouTube ou TikTok. Mais cette galère est désormais de l'histoire ancienne puisque la célèbre application de l'entreprise ByteDance dispose désormais d'une option pour être utilisée sans aucune connexion !

La fonctionnalité a récemment été découverte par plusieurs créateurs de contenus sur TikTok et fervents utilisateurs de l'application. Il faut dire que cette dernière présente régulièrement quelques bugs d'affichage qui empêchent de visualiser des vidéos, pour peu que votre réseau soit un peu instable. Une petite perte de 4G et vous êtes bon pour patienter de longues minutes avant de pouvoir visualiser de nouveaux contenus sur TikTok.

Pour lutter contre cela, l'entreprise ByteDance a implémenté une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de visualiser du contenu sur TikTok sans avoir besoin d'avoir du réseau disponible. Cette option est à retrouver dans l'application Android ou iOS. Rendez-vous sur l'onglet "profil" puis tapotez sur les trois barres de menu en haut à droite de votre écran pour y trouver la partie "paramètres et confidentialité".

Descendez un peu parmi les multiples options proposées sur TikTok pour y trouver l'onglet "Vidéos hors ligne". En choisissant cet encart, l'application vous propose alors combien de vidéos vous souhaitez télécharger. Il est possible de préparer 50, 100, 150 ou 200 vidéos avec des tailles de données stockées pouvant aller jusqu'à 400 Mo en moyenne.

Une fois l'option de votre choix établie, votre application TikTok va alors télécharger automatiquement le nombre de vidéos issues de votre fil "Pour toi". Vous pourrez alors toujours retrouver le nombre de vidéos choisi dans l'application TikTok, même si vous ne disposez pas de réseau internet ou mobile !

Cette technique présente cependant un gros désavantage : le mode "hors connexion" de TikTok doit être préparé en amont. Si vous êtes déjà dans votre avion, vous ne pourrez pas profiter de cette fonctionnalité alors tâchez de la planifier avant votre voyage !