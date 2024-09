"Nous l'avons tous" : des vidéos montrent une déformation des doigts causée par les smartphones

L'utilisation répétée de nos smartphones peut déclencher des problèmes articulaires importants. Au point de déformer les doigts de millions d'utilisateurs ?

Les smartphones sont de superbes appareils, si pratiques qu'ils sont devenus indispensables au quotidien. Ils ont toutefois la fâcheuse tendance à s'imposer de plus en plus dans notre vie, au point d'inquiéter les professionnels, médecins, psychologues et même les sociologues et les pouvoirs publics, avec à la clé des campagnes de sensibilisation sur le temps que nous passons devant les écrans.

Cette fois, ce sont les utilisateurs qui tirent la sonnette d'alarme. Une récente vague de posts, notamment sur TikTok, alerte avec plus ou moins d'humour sur une potentielle déformation des mains provoquée, selon les utilisateurs, par une utilisation excessive de leur téléphone. De nombreux messages, rassemblés sous le nom de "phone pinky" ("pinky" étant le petit doigt en anglais), ont ainsi déferlé sur la plateforme ces derniers jours.

Dans une de ces vidéos postées sur TikTok, une jeune femme compare le petit doigt de sa main gauche, qui sert à tenir son smartphone, à celui de sa main droite, qui saisit les messages et fait défiler les contenus sur l'écran. Le fait de serrer pendant plusieurs heures l'appareil entre ses phalanges et notamment le petit doigt sous le smartphone, en support de l'appareil, serait selon elle la cause d'un changement flagrant.

Sur les images, la différence est saisissante : le doigt sur lequel repose le téléphone semble exagérément tordu, comme s'il s'était progressivement incurvé pour s'adapter au maintien du smartphone. De l'autre côté, la main est parfaitement droite et ne présente aucun signe de déformation.

Cet étrange phénomène est déjà l'objet de plus de 160 millions de partages. On y retrouve beaucoup d'utilisateurs, notamment de la génération Z, qui affichent ainsi frénétiquement la différence entre leurs petits doigts. Et les résultats semblent a première vue inquiétants, puisque bon nombre d'entre eux souffrent de cette étrange torsion sur l'un d'eux.

Interrogé par le New York Post sur le sujet, un médecin fait cependant preuve de nuance. Il rappelle que l'anatomie de l'auriculaire varie fortement d'une personne à l'autre et même d'une main à l'autre et qu'il n'existe à ce stade pas de diagnostic officiel pour ce phénomène. Il a aussi suggéré que ceux qui pensent avoir le doigt tordu peuvent souffrir d'une légère malformation préexistante.

Le Dr Peter Evans, chirurgien orthopédique, estime enfin que la déformation observée peut être une réaction passagère de l'auriculaire : le fait de tenir le téléphone pourrait en effet comprimer un nerf et déformer celui-ci pendant quelques instants. Il est néanmoins vivement conseillé de ne pas utiliser trop longtemps son téléphone, sous peine d'engourdissements ou de picotements, voire de problèmes articulaires, notamment au niveau des coudes et des pouces.