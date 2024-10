Quelques clics suffisent pour réduire sa facture de téléphone sans rien changer, les opérateurs le cachent bien !

Baisser le prix de son forfait mobile pourrait bien être plus simple qu'on ne le croit, mais il faut connaître cette astuce.

Il existe de nos jours une tonne de propositions pour souscrire à un forfait mobile. Ces dernières peuvent varier en fonction de vos besoins en données internet ou en options supplémentaires, notamment lorsque vous avez l'habitude de voyager à l'étranger. Ce genre de forfait peut cependant revenir assez cher au bout de quelques mois ou lorsque votre période de promotion se termine. Mais si on vous disait qu'il était possible de payer votre forfait moins cher en seulement quelques clics sur internet ? Une technique que nous avons trouvée et testée à la rédaction nous a permis de baisser le prix de notre forfait mobile de plus de moitié !

Pour ce faire, il nous a suffit d'utiliser des comparateurs de forfaits en ligne. Alors que nous épluchions les différentes offres affichées, nous tombons sur un forfait RED By SFR très semblable à celui dont nous disposons actuellement, mais à un prix nettement inférieur. Alors que nous payons notre forfait 100 Go/mois à 19,99 euros, le comparatif nous affiche exactement les mêmes options chez le même opérateurs, mais à seulement 7,99 euros par mois. Vous l'aurez peut-être compris: il s'agit bel et bien du même forfait mobile, mais disponible pour moins cher que ce que nous payons actuellement !

Cette situation étrange nous a donc poussé à nous rendre sur notre espace client. Là, nous y sélectionnons l'option "changer d'offre mobile". C'est alors que la surprise apparait : notre propre forfait est bien proposé avec toutes les options dont nous disposions déjà, mais à 7,99 euros/mois au lieu de 19,99 euros. Nous le sélectionnons et décidons de passer sur ce nouveau forfait qui est proposé sans aucun coût supplémentaire ou opération à effectuer du côté de notre opérateur. En deux clics, nous venons de réduire le prix de notre forfait mobile de près de 60% !

Vous l'aurez donc compris : pour s'assurer de payer votre forfait mobile moins cher, utilisez des comparateurs en ligne de temps en temps. Vous y trouverez peut-être le forfait que vous utilisez déjà, mais à un prix moins élevé. Cette différence de prix s'explique simplement par des promotions parfois proposées par les opérateurs, mais ces derniers n'ont aucune obligation d'en aviser leurs anciens clients qui continuent de payer le prix fort pour les mêmes options...

Cette habitude de regarder des comparatifs de forfaits mobiles vous permettra également de visualiser les offres d'autres opérateurs qui pourraient vous proposer les mêmes options mais avec un tarif moins élevé ou même quelques fonctionnalités supplémentaires. Cela vous demandera cependant un peu plus d'efforts puisqu'il faudra résilier votre contrat actuel, mais votre nouvel opérateur peut vous proposer de s'en charger à votre place.