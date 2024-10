Cette étude met en garde contre l'une des applications les plus utilisées au monde, elle serait nocive pour votre cerveau

Une récente étude tend à montrer la dangerosité de l'une des applications les plus connues et téléchargées au monde.

Nos smartphones modernes disposent de millions d'applications. Chacune d'entre-elles peut servir à une fonction particulière ou en englober plusieurs pour nous faciliter la vie. En moyenne, un utilisateur lambda de smartphone va ouvrir jusqu'à 9 applications par jour pour diverses activités. Mais toutes ne sont pas forcément bonnes à utiliser quotidiennement, comme le démontre une étude récente publiée dans le "Journal of Experimental Psychology".

Cette étude, longue de 18 pages et que nous avons pu consulter, est le fruit de plusieurs mois de recherches au sein d'un journal académique basé aux Etats-Unis. Cette dernière aborde notamment les effets de certaines applications de smartphone et surtout de l'enchainement de courtes vidéos inhérent à YouTube, Netflix et surtout TikTok.

C'est bel et bien l'application TikTok dont il est surtout question dans cette étude. Avec plus de 1000 personnes participantes, les chercheurs de l'étude ont voulu opposer l'enchainement de multiples petites vidéos courtes avec le visionnage d'une seule vidéo longue d'une dizaine de minutes. Sans réelle surprise, les "cobayes" de l'expérience ont ressenti bien plus de satisfaction en visionnant la vidéo la plus longue. Ces participants se sont dits davantage immergés et ont estimé ressentir moins d'ennui que lors de l'enchainement de multiples vidéos courtes.

La chargée principale de cette étude, Katy Tam, a donc conclu que le visionnage de plusieurs petites vidéos à l'instar du défilement sur TikTok était nocif pour le cerveau humain et provoquait rapidement un sentiment d'ennui en plus de ne couvrir qu'un très faible besoin de divertissement. Il est donc vivement recommandé de ne pas passer trop de temps sur des applications et formats courts comme TikTok, YouTube Shorts ou Instagram Reels. Le visionnage de vidéos plus longues et de films est également recommandé pour ne pas tomber dans une mauvaise habitude de "scrolling" infini de courtes vidéos.

Malheureusement, le phénomène des courtes vidéos ne semble pas s'estomper. Comme le rappelle Ouest-France dans une interview avec la directrice générale de YouTube France, les formats très courts fonctionnent très bien et que YouTube Shorts (petits clips diffusés sur le site web de YouTube et l'application) représentent déjà 70 milliards de vues quotidiennes en moyenne à travers le monde.