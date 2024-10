iPhone SE 4 : Apple abandonnerait un élément clef !

Des infos exclusives sur le prochain iPhone SE 4 font part de multiples nouveautés. Mais Apple déciderait également de retirer un gros élément du smartphone.

L'iPhone SE 4 devrait être bien différent de ses prédécesseurs. C'est Mark Gurman, éminent journaliste du média Bloomberg et leaker spécialisé, qui a récolté plusieurs informations quant au prochain téléphone abordable d'Apple. Près de 3 ans après la sortie du dernier modèle, Apple ferait le choix de repenser son iPhone "low cost" pour le rapprocher de sa gamme principale.

Selon Gurman, l'iPhone SE 4 abandonnerait enfin le bouton principal qui permet notamment le déverrouillage du téléphone via "Touch ID". L'iPhone SE de 2022 serait donc le dernier téléphone d'Apple à disposer de ce bouton iconique et toujours très apprécié par beaucoup d'utilisateurs. Apple ferait donc le choix de passer à Face ID, sa reconnaissance faciale pour le prochain iPhone SE 4. Une fonction plus sécurisée, mais également plus rapide.

Autre nouveauté côté puissance puisque l'iPhone SE 4 serait pourvu d'une puce A18 que l'on retrouve déjà sur les derniers iPhone 16. De quoi donner un gros gain de performance à l'iPhone "low cost" de la firme même si le précédent modèle excellait déjà sur ce point.

Mais ce n'est pas tout puisque, toujours selon Gurman, l'iPhone SE 4 serait équipé d'un écran OLED pour des détails et contrastes bien meilleurs que sur les précédents modèles qui embarquaient toujours un écran LCD (en 2022, c'était assez gênant). Apple déciderait également d'ajouter l'encoche "Dynamic Island" que l'on retrouve sur les iPhone principaux depuis la 15e génération et qui permet toutes sortes d'interaction.

L'iPhone SE 4 serait dévoilé en début d'année 2025 selon Bloomberg aux côté d'un nouvel iPad Air. Il faudra cependant attendre de voir si toutes ces nouvelles améliorations ne font pas grimper le prix de l'iPhone SE, ce qui le rapprocherait dangereusement des tarifs des iPhone classiques.