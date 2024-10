Il existe une technique très simple pour nettoyer les trous de son téléphone, un objet qu'on a tous chez soi suffit

Vous en avez assez que les connectiques de votre téléphone soient chargées de poussières et de saletés ? Avec cette astuce, vous pourrez les nettoyer en seulement quelques secondes.

Un téléphone est un objet qui peut nous accompagner durant des années. Au fur et à mesure de son utilisation, il est normal que votre téléphone soit un peu abimé ou chargé de saletés. Il est pourtant crucial de maintenir son appareil dans le meilleur état possible, non seulement pour le garder en fonction, mais également si on souhaite le revendre ou le céder à un tiers d'ici quelques années.

Il existe toutes sortes de techniques pour nettoyer un smartphone. Qu'il s'agisse de solution à base d'eau et de savon ou même de vinaigre blanc pour l'écran de l'appareil, vous ne manquerez pas d'astuces pour améliorer la condition de votre smartphone.

Mais s'il y a bien un petit coin auquel peu de monde prête de l'importance, c'est bien les connectiques, micros et hauts-parleurs de votre téléphone. Ces petits trous sont pourtant importants puisqu'ils peuvent entrainer des dysfonctionnement de l'appareil. Un port USB mal entretenu ou jamais nettoyé peut accumuler tellement de poussières et de saletés que vous ne pourrez tout simplement plus le recharger ! Dans ce cas, la seule solution est généralement de passer par un réparateur dédié, mais de lâcher quelques billets au passage.

Heureusement, il existe une technique pour nettoyer les trous de votre téléphone. Cette dernière est très simple et repose sur un objet que tout le monde a chez soi : du scotch. Pour nettoyer les orifices de l'appareil, munissez-vous donc d'un rouleau de scotch et coupez un petit morceau que vous placerez sur les trous que vous souhaitez nettoyer. Cela peut aussi bien être le port de charge de votre téléphone que les hauts-parleurs.

Prenez alors un objet fin et dur comme une épingle ou trombone et appuyez sur le scotch à l'intérieur des trous que vous souhaitez nettoyer. Ne forcez pas trop non plus. Le but est simplement que le scotch soit bien fixé sur votre appareil afin de capter toutes les petites saletés incrustées à l'intérieur. Une fois cela fait, munissez-vous simplement d'une petite pince à épiler et retirez le scotch. Vous devriez y trouver quelques saletés collées dessus !

Si quelques grosses poussières subsistent, vous pouvez également utiliser la pince à épiler pour les attraper directement dans votre téléphone. Cette technique n'est cependant pas facile à réaliser pour les hauts-parleurs, qui sont généralement trop petits. Pratiquez ce nettoyage de temps en temps, notamment lorsque vous observez des saletés dans les trous de votre téléphone, et ce dernier sera en bien meilleur état au bout de plusieurs années d'utilisation !