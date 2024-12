WhatsApp permet d'ajouter de la musique aux conversations, avec une technique très simple

L'application de messagerie WhatsApp va bientôt permettre de diffuser vos musiques préférées.

Toujours désireuse de proposer de nouvelles fonctionnalités, la maison mère de WhatsApp, Meta (Facebook, Instagram...), a récemment annoncé travailler sur une nouvelle option pour les utilisateurs de l'application. Outre la correction de bugs en tous genres, qui peuvent survenir au sein de WhatsApp, Meta va bientôt rendre possible pour les utilisateurs de partager des musiques au sein même de WhatsApp. On vous explique comment procéder.

Cette fonctionnalité pour ajouter de la musique au sein de WhatsApp est assez semblable à la dernière mise à jour qu'a connue Instagram. Si vous disposez de l'application de gestion de photos et vidéos, vous avez peut-être observé un changement sur votre profil lors de ces derniers mois. Meta a permis aux utilisateurs d'Instagram de poster leurs musiques préférées sur leur profil. Il est alors possible de lancer la musique préférée d'un utilisateur tandis que l'on parcourt son profil et que l'on observe ses photos et vidéos. De quoi ajouter une petite touche musicale lors de vos interactions, un peu comme des emojis !

Cette nouveauté est également prévue pour WhatsApp. Repérée par le site WABetainfo, elle permet aux utilisateurs de l'application de partager des extraits musicaux sur leur statut. Jusqu'ici, ce dernier permettait surtout d'indiquer à vos contacts si vous étiez disponible ou ce que vous étiez en train de faire actuellement, à l'image d'un statut sur Facebook. Avec la mise à jour 2.24.22.11, vous n'aurez qu'à vous rendre sur votre application WhatsApp, cliquer sur votre statut et sélectionner l'option pour ajouter une musique en plus (ou à la place) d'un statut rédigé à l'écrit. Vous pouvez également changer la musique autant de fois que vous le souhaitez.

Pour bénéficier de la mise à jour 2.24.22.11, il faudra patienter encore un peu. Cette dernière est actuellement disponible en version bêta sur Android et en cours de test. Elle devrait ensuite être disponible pour toutes et tous d'ici les prochaines semaines alors gardez bien votre application à jour !

L'ajout de musique au sein de WhatsApp n'est pas anodin. En plus d'Instagram qui a opéré le même changement il y a quelques mois, le réseau social X (formellement Twitter) semblerait également travailler sur cette même fonctionnalité. Les applications et réseaux sociaux semblent avoir compris que les utilisateurs aiment tout autant partager des musiques que des messages ou des images.