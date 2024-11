Voici pourquoi vous devez absolument activer le mode avion en plein vol

C'est une fonctionnalité que tous les téléphones possèdent : le mode avion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il était indispensable de l'activer lors d'un vol ?

C'est une consigne que tous les passagers ont entendu au moins une fois lors d'un vol : activer le mode avion, du décollage jusqu'à l'atterrissage. Obligatoire en altitude, cet impératif est pourtant un geste que peu de gens interrogent. Il est même assez incompris et il n'est pas rare que les voyageurs oublient plus ou moins volontairement de l'enclencher : près de 30% d'entre eux omettraient son activation.

Pourtant, négliger cette règle peut être lourd de conséquences. Si les hôtes et hôtesses de l'air vous incitent fermement à activer le mode avion, c'est en effet pour une raison bien précise et pas seulement pour éviter d'incommoder les autres passagers avec la pollution sonore des notifications. Mais quel est le but et que risque-t-on exactement ?

D'abord, il faut savoir que le mode avion coupe la recherche de réseaux sur le téléphone portable. Une fois activé, impossible de se connecter à Internet, au réseau 4G/5G, au Bluetooth et au GPS. De ce fait, nombreuses sont les applications à ne plus fonctionner sur votre écran.

En avion justement, l'objectif est d'empêcher aux ondes envoyées par votre téléphone d'interférer et de perturber celle reçues par les pilotes. Le risque de brouiller la radio de ces derniers est tangible, et peut avoir de grandes conséquences. Si les pilotes ne peuvent recevoir les informations nécessaires lors du décollage ou de l'atterrissage, bien malin serait celui qui pourrait prévoir la suite des évènements.

Le risque de crash d'avion à cause de mode avion oublié reste exceptionnel, mais une autre raison encore doit vous poussez à l'activer... Laisser votre téléphone allumé comme si de rien n'était peut être une erreur coûteuse. Car oui, en oubliant le mode avion, votre portable va continuellement chercher un réseau sur lequel s'accrocher. En plus de gaspiller de la batterie à force de fouiller les ondes, celui-ci peut même être capable de capter le réseau mobile d'un pays étranger, si votre avion n'est pas trop élevé dans le ciel.

Dans le cas où votre forfait mobile n'est pas adapté, il y a de grandes chances pour que vous receviez une facture téléphonique imprévue : ce sont les frais d'itinérance. En se connectant au réseau d'un opérateur étranger, votre téléphone va générer des frais, qui peuvent varier selon le pays visité.

Depuis 2017, l'Union Européenne a mis un terme aux frais d'itinérance entre les pays membres, mais les pays étrangers n'épargneront probablement pas votre oubli. De quelques centimes jusqu'à plusieurs centaines d'euros, les frais diffèrent d'un pays à l'autre et peuvent être plus ou moins dommageables. Un beau cadeau de voyage que vous n'espérez pas voir arriver de sitôt...