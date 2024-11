ROG Phone 9 : tout savoir sur le nouveau téléphone d'Asus (nouveautés, prix, date de sortie...)

La nouvelle série de téléphone ROG Phone 9 vient tout juste de sortir dans le monde entier, pour le plus grand bonheur des gamers mobiles. Mais que faut-il savoir sur ce smartphone haut de gamme signé Asus ?

La nouvelle série de téléphone ROG Phone 9, développée par Asus Republic of Gamers, a été présentée ce mardi 19 novembre au monde entier. Comprenant le modèle basique, le Pro et le Pro Edition, celle-ci présente de nouvelles fonctionnalités et des performances accrues, qui optimiseront plus encore les sessions de gaming.

Destiné au jeu vidéo, mais pas que, le ROG Phone 9 se présente comme un ROG Phone 8 peaufiné et amélioré sur de nombreux aspects. Malgré son public assez réduit, les gamers, cette nouvelle série de smartphone peut-elle conquérir le cœur des clients lambdas ?

Des visuels retravaillés

Avec sa neuvième génération de ROG Phone, Asus a décidé de retravailler le design de ses appareils. Jugés trop modernes et futuristes, les anciens modèles n'ont plus convaincus. C'est pourquoi le ROG Phone 9 arbore des visuels plus simplistes et polyvalents. Grâce à cette excentricité aujourd'hui disparue, Asus compte bien toucher un public plus large.

© Asus

Asus a misé sur une fonctionnalité déjà présente sur les ROG Phone 8, nettement améliorée pour ses derniers modèles : l'écran dorsal. Désormais doté de 648 mini-LED sur le Pro (contre 340 pour la génération précédente), celui-ci peut faire tourner des animations pré-conçues par Asus, mais aussi dessinées par l'utilisateur lui-même. A savoir que l'écran dorsal peut supporter quelques jeux rétros, comme Space Invader, Snake, Pong...

Intitulée "Anime Play", cette fonctionnalité n'est cependant pas disponible sur le Rog Phone 9 de base, qui lui ne dispose que de 85 mini-LED. Aucun jeu ni aucune animation ne sera proposée sur ce modèle.

Alors que le ROG Phone 9 basique propose deux coloris différents : Storm White et Phantom Black, le Pro n'opte quant à lui que pour une coque noire et unie.

Des performances accrues

Conçu pour supporter les plus grandes sessions de gaming, le ROG Phone 9 voit ses performances nettement améliorées par rapport à la précédente génération. Equipé du processeur Snapdragon 8 Elite et d'un système de refroidissement avancé ROG GameCool 9, le dernier gadget d'Asus compte bien faire tourner les plus gros jeux mobiles, comme Genshin Impact ou encore Honkai Star Rail.

A noter également que l'intelligence artificielle joue un rôle prépondérant dans les performances du ROG Phone 9. Le modèle dispose de nombreuses fonctionnalités boostées à l'IA, comme l'AI Noise Cancelation, qui élimine les sons indésirables lors de parties de gaming, ou encore l'AI Grabber 2.0, qui utilise la reconnaissance de texte et facilite la recherche d'astuces sur un jeu.

Le ROG Phone 9 propose enfin un taux de rafraîchissement révolutionnaire, qui grimpe jusqu'à 185 Hz (contre 165 Hz sur le ROG Phone 8 Pro). Une amélioration admirable mais quelque peu inutile, l'œil humain n'étant pas forcément apte à différencier les deux performances.

De nouvelles fonctionnalités IA

Comme pour l'ensemble des téléphones dernière génération, Asus Republic of Gamers a accordé davantage d'importance à l'IA, en ajoutant de nombreuses fonctionnalités pas uniquement tournées vers le gaming. Des nouveautés très utiles qui concernent tous les domaines et facilitent la prise en main du ROG Phone 9.

Avec l'ajout de l'IA Traducteur d'Appels, le ROG Phone se charge de traduire en instantané toute conversation en langue étrangère. Pour l'instant, seules quelques langues sont traitées par ce service (français, anglais, espagnol, portugais, allemand, chinois), mais d'autres pourront rejoindre le catalogue dans le futur.

L'IA permet également de concevoir des fonds d'écran selon plusieurs thèmes, de générer des textes structurés, ou encore de faire des résumés de textes et de pages internet.

Un téléphone qui se transforme en manette

Equipé des célèbres commandes AirTrigger, le ROG Phone 9 est capable de se transformer en véritable manette de jeu. Grâce à ces touches tactiles discrètement placées sur la largeur du téléphone, le joueur verra ses capacités de jeu grandement facilitées et optimisées.

Plus encore, il est possible de combiner au ROG Phone 9 une manette mobile ROG Tessen, qui fait du téléphone une console portable originale et unique en son genre. A savoir que celle-ci est proposée au prix de 119,99 €.

© Asus

Prix

Hauts de gamme, les différents modèles ROGPhone 9 proposent des prix élevés, qui ne sauraient correspondre à tout type de budget :

ROG Phone 9 (12 Go RAM / 256 Go stockage) : Disponible à partir de 1 099,99 € TTC

Disponible à partir de 1 099,99 € TTC ROG Phone 9 Pro (16 Go RAM / 512 Go stockage) : Disponible à partir de 1 299,99 € TTC (chargeur fourni)

Disponible à partir de 1 299,99 € TTC (chargeur fourni) ROG Phone 9 Pro Edition (24 Go RAM / 1 To stockage) : Disponible à partir de 1 499,99 € TTC (sachant que le modèle est fourni avec un chargeur + l'AeroActive Cooler X Pro)

Date de sortie

Les trois différents modèles ROG Phone 9, qui présentent des différences de performances notoires, ne sortiront pas tous à la même date :