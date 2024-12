Vous aurez moins de succès sur les applis de rencontre si vous possédez ce téléphone

Trouver sa moitié, c'est souvent compliqué. Et cela peut être encore plus difficile selon la marque de votre téléphone, selon de récentes études...

Beaucoup choisissent un téléphone pour son design ou ses performances, mais peu d'entre nous prennent en considération son rôle dans le domaine de la séduction. Pourtant, selon que vous possédez un Apple ou un Samsung, les chances de conclure avec votre partenaire sont différentes.

D'après une récente étude menée aux États-Unis, le succès des rendez-vous amoureux dépend de la marque de votre téléphone. Si certains modèles peuvent vous avantager, d'autres au contraire vous desserviront et vous feront perdre tout une partie de votre charme. Voyez si vous penchez du bon côté de la balance.

L'enquête, qui a été menée par "All About Cookies", site Web d'information traitant des cookies, de la confidentialité en ligne et de sécurité numérique, a permis de désigner une marque de téléphone susceptible de faire échouer vos tentatives de séduction. D'après les opinions de 1000 participants, il semblerait que les téléphones Android nuiraient à votre charisme et vous feraient perdre en prestance. Les utilisateurs d'Apple, en revanche, profiteraient d'un certain prestige et faciliteraient les rendez-vous galants.

© CompareMyMobile

Toujours d'après l'enquête, 22% des utilisateurs d'iPhone admettent mépriser ceux qui n'envoient pas de SMS via iMessage (la plateforme de messagerie Apple). L'influence de la marque à la pomme croquée est surtout présente chez les hommes : sur Tinder, 31% d'entre eux rejettent les profils émanant d'un Android.

De son côté, le site de comparatifs "CompareMyMobile", qui a mené une étude similaire, a dressé un comparatif entre les différentes marques de smartphones. Apple sort encore très clairement vainqueur, tandis que les téléphones Android sont dans le rouge, comme Huawei, Sony ou encore Google.

Si l'iPhone vous fait gagner en prestance, d'autres gadgets high-tech comme l'Apple Watch et les AirPods sont susceptibles de vous faire gagner encore des points supplémentaires sur le chemin de la séduction. Des chiffres qui pourraient peut-être remettre en cause votre prochain achat de téléphone...

Notez que cl'enquête de "All About Cookie" a été menée aux États-Unis où les enjeux autour de la possession d'un iPhone ou d'un appareil Android est bien plus crucial qu'en France. Au pays de l'oncle Sam, il est généralement assez mal vu de ne pas disposer de iMessage et cela mène régulièrement à des campagnes entières de harcèlement dans les écoles et études supérieures.