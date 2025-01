Test du Xiaomi Redmi 14 Pro+ : le smartphone milieu de gamme qui a tout d'un grand

Xiaomi marque déjà l'année 2025 de son empreinte. Le Redmi Note 14 Pro+, sorti le 10 janvier, est passé entre nos mains pour un test complet et détaillé.

Un an après le Redmi Note 13 Pro, c'est au tour de la nouvelle génération de prendre place sur le marché en ce début d'année. Xiaomi a mis en vente sa toute nouvelle gamme de smartphone le 10 janvier 2025, dont le Redmi Note 14 Pro+, le plus cher d'entre tous, que nous avons pu tester.

Disponible à partir de 469 euros en France, le Redmi Note 14 Pro+ se présente comme un produit milieu de gamme aux performances haut de gamme. Xiaomi peut se frayer une place entre les géants Apple et Samsung, car notre prise en main du smartphone souligne de nombreuses qualités... et malheureusement quelques défauts.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du Redmi Note 14 Pro+ Un tout nouveau design qui tranche avec les générations précédentes

qui tranche avec les générations précédentes Une recharge ultra rapide

Un prix très abordable Partie logicielle douteuse avec de nombreuses applications pré-installées et des publicités intrusives

avec de nombreuses applications pré-installées et des publicités intrusives Une qualité photo qui n'est pas parfaite

Un design complètement repensé

Contrairement à ce qui peut être reproché à d'autres grandes marques de téléphone, Xiaomi a osé repenser le design de son Redmi Note 14 Pro+. Le smartphone tranche complètement avec son prédécesseur, le Note 13 Pro+, paru en septembre 2023, surtout en ce qui concerne ses caméras arrière.

Les capteurs du Redmi Note 14 Pro+ sont désormais regroupés en un seul et même bloc trônant au beau milieu du téléphone. Un changement qui confère une nouvelle identité au modèle Xiaomi, mais qui n'est pas sans rappeler le design d'autres smartphones, comme l'OPPO Reno12 F ou encore le Magic 7 d'Honor.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Le Redmi Note 14 Pro+ profite d'un design particulièrement raffiné et élégant, malgré un prix (369 euros au lancement) qui peut parfois sous-entendre le contraire. Certains détails sont très appréciables, notamment la bordure crantée du bloc appareil photo, qui donne un rendu chic mais discret. Nous avons également beaucoup apprécié les bords incurvés de son écran.

Le Redmi Note 14 Pro+ est agréable à prendre en main grâce à sa légèreté, qui n'excède pas les 205 grammes, malgré un écran large de 6,67 pouces. Une fois entre nos doigts, le smartphone Xiaomi semble vraiment grand, sans que cela ne gêne notre navigation sur ses applications ou sur Internet. Le positionnement des boutons est bien pensé, puisqu'il nous empêche de replacer notre main, malgré la taille de l'appareil.

Toutefois, nous regrettons les coloris proposés par Xiaomi pour son Redmi Note 14 Pro+, qui, en plus d'être peu nombreux, ne sont pas forcément avenants. Le bleu est très pâle, tandis que le violet manque de caractère. Seule la couleur noire, basique, nous est apparue convaincante, même si les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde.

Un grand écran qui fait ses preuves

Avec une superficie de 6,67 pouces, l'écran du Redmi Note 14 Pro+ est vraiment large. Cette impression est renforcée par la finesse des bordures noires, qui apparaissent subtilement aux quatre coins du téléphone, mais aussi par la grande discrétion de la caméra avant, dissimulée tout en haut de l'écran.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Le Redmi Note 14 Pro+ profite d'une certification Gorilla Glass Victus 2, qui lui confère une solidité accrue. Nous avons toutefois pu remarquer au cours de notre test que l'écran marquait assez rapidement, avec l'apparition incongrue de rayures ici et là.

Le Redmi Note 14 Pro+ est doté d'un écran AMOLED d'une définition de 2712 x 1220 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz. Rien à redire sur sa qualité, qui affiche de belles couleurs ainsi qu'une bonne luminosité. De nuit comme de jour, l'écran est lisible et s'adapte efficacement à la lumière de notre environnement.

Le smartphone de Xiaomi est doté d'un capteur d'empreintes et de la reconnaissance faciale, utiles pour déverrouiller l'écran. Celles-ci fonctionnent très bien et ont pu nous identifier rapidement.

Des performances moyennes

Côté performances, le Redmi Note 14 Pro+ est loin d'être dans les choux. Doté d'un processeur Snapdragon 7s Gen 3, le smartphone de Xiaomi présente des capacités supérieures à son prédécesseur, le Redmi Note 13 Pro+, qui embarquait un Dimensity 7200 Ultra de chez Mediatek. À noter que le nouveau modèle Xiaomi possède 12 Go de RAM (comme son grand frère).

Grâce à cette évolution, le Redmi Note 14 Pro+ peut faire aisément tourner les jeux mobiles, y compris les plus lourds, comme Genshin Impact ou bien PUBG, qui tournent à 60 IPS (Image Par Seconde). Quelques freezes sont toutefois à relever ici et là lorsque l'on met en qualité élevée.

Les gamers seront ravis d'apprendre que le smartphone ne surchauffe pas lors des longues sessions de jeu, grâce à un système de répartition de chaleur correctement exécuté. Même lorsque de nombreuses applications sont ouvertes en simultanée, le Xiaomi répond rapidement à nos demandes et navigue sans bugs particuliers.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Xiaomi réitère en revanche les défauts qui ont porté préjudice à ses anciens téléphones, en particulier l'installation automatique de nombreuses applications inutiles. Le Redmi Note 14 Pro+ est pollué, dès son lancement, par des jeux en tout genre, mais aussi de services comme Booking.com, AliExpress, Boutique Amazon...

De fait, il n'est pas rare de recevoir des notifications qui n'ont pas lieu d'être sur son Redmi Note 14 Pro+. Invasives, incompréhensibles, celles-ci peuvent gâcher l'expérience avec le tout dernier smartphone de Xiaomi. Les notifications sont d'autant plus incompréhensibles qu'elles sont parfois en anglais, ou en français mais bourrées de fautes d'orthographe. L'utilisateur est donc rapidement contraint de faire un grand ménage de printemps sur son smartphone, car il est vite insupportable de l'entendre vibrer à tout va sans raisons évidentes.

© Valentin Gasselin / Linternaute

L'appareil photo qui fait plaisir

Avec ses trois capteurs dorsaux de 200, 8 et 2 Mpx, le Redmi Note 14 Pro+ présente un appareil photo pour le moins qualitatif. Les clichés capturés sur le smartphone brillent par leur qualité et leurs nombreux détails. En ce qui concerne le grand angle, le Redmi Note 14 Pro+ fait le travail. Le smartphone peut capturer n'importe quel environnement avec fidélité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, de jour ou de nuit.

© Valentin Gasselin / Linternaute

L'appareil photo du Redmi Note 14 Pro+ pêche en revanche pour son zoom, qui fait rapidement perdre en qualité les clichés. Le Xiaomi présente la possibilité de zoomer optiquement jusqu'à X4. Au-delà du X4, le smartphone peut zoomer numériquement jusqu'à X50. Là, le détail et la précision ne sont absolument pas au rendez-vous.

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

Inutile de montrer à quoi ressemble un cliché capturé en X50. Rares seront les occasions où cette fonctionnalité nous sera utile.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Enfin, l'ultra grand-angle. Encore une fois, nous relevons une légère baisse de qualité, couplée à une retranscription des couleurs un peu moins fidèle. Le résultat reste néanmoins convaincant.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Comme pour l'ensemble des téléphones dernière génération, l'appareil photo du Redmi Note 14 Pro+ ne manque pas de fonctionnalités IA, utiles pour éditer vos images sans effort. Le Xiaomi dispose de quelques outils dans le genre, comme "Améliorer" les photos floues, "Étendre" les plans trop serrés, "Effacer" les éléments indésirables ou encore "Ciel", qui transforme les nuages ou le temps de la journée. Les résultats sont impressionnant, comme en témoignent les images suivantes.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Malgré les branchages, qui peuvent perturber l'intelligence artificielle, la fonctionnalité "Ciel" se montre très efficace. C'est le cas de l'ensemble des autres boutons, qui donnent un rendu de qualité, et ce très rapidement.

Une autonomie excellente

Avec une batterie de 5 110 mAh, le Redmi Note 14 Pro+ ne présente qu'une évolution mineure par rapport aux 5 000 mAh de son prédécesseur. Le smartphone de Xiaomi s'inscrit dans la moyenne du marché.

L'autonomie du Redmi Note 14 Pro+ est vraiment confortable, puisque le smartphone peut tenir environ une journée et demie sans que l'on ait besoin de le recharger. Sur l'image ci-dessous, nous pouvons constater que seuls 20% environ ont été perdus en six heures, un constat qui est très appréciable.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Évidemment, la batterie s'épuise plus ou moins rapidement selon l'utilisation du téléphone de Xiaomi : une séance de jeu ou de streaming consommera plus d'énergie qu'une simple navigation sur Internet. Toutefois, il convient de souligner la rapidité de recharge du Redmi Note 14 Pro+.

Grâce à sa charge à 120W, tous vos pourcents perdus dans la journée reviennent en quelques dizaines de minutes seulement. Moins d'une demi-heure suffit pour retrouver une batterie pleine : un véritable atout que peu de concurrents peuvent se vanter d'avoir.

Connectivités et communication

Comme pour l'ensemble des téléphones sortis dernièrement, le Redmi Note 14 Pro est compatible avec le Bluetooth 5.4, la 5G et le Wi-Fi 6. Pas de Wi-Fi 7 à l'horizon, mais avec un prix de 469 euros, ce n'est en aucun cas un problème.

La qualité des appels téléphoniques est quant à elle impeccable. Aucun problème n'a été aperçu avec la reconnaissance et l'association avec des objets connectés, comme des écouteurs sans fil.

Notre conclusion au Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Le nouveau modèle de Xiaomi reprend les qualités et les défauts de la génération précédente. Le Redmi Note 14 Pro+ présente de grands atouts, qui peuvent contredire son prix de 649€, qui est accessible. Dans l'ensemble, le smartphone est vraiment agréable à manipuler. Avec son tout nouveau design, aussi élégant que raffiné, le Redmi Note 14 Pro+ peut prétendre égaler les plus grands.

Le modèle n'échappe toutefois pas à quelques défauts, notamment en ce qui concerne son appareil photo, un peu limité. Nous déplorons une nouvelle fois l'abondance des applications et des notifications intrusives, qui gâchent l'expérience sur le smartphone.

Difficile de faire mieux que le Redmi Note 14 Pro+ lorsque l'on cherche un téléphone à moins 500 euros (même si le Nothing Phone 2 et le Galaxy A54 ne sont pas du tout mauvais non plus). Alliant performances et élégance, ce smartphone a tout d'un grand. Avec son rapport qualité/prix on ne peut plus alléchant, Xiaomi compte bien s'insérer davantage sur le marché français.