Redmi Note 14 : où peut-on les trouver au meilleur prix ?

Xiaomi ne perd pas de temps. La marque chinoise entame 2025 avec une toute nouvelle gamme de téléphone, les Redmi Note 14, accessibles et performants. Mais où faut-il se les procurer ?

Comme chaque début d'année, Xiaomi dévoile sa nouvelle gamme de smartphones Redmi Note. Pour sa quatorzième génération, le constructeur chinois propose pas moins de cinq modèles différents, aux prix et aux fonctionnalités variés :

Redmi Note 14 (45)

Redmi Note 14 (5G)

Redmi Note 14 Pro (4G)

Redmi Note 14 Pro (5G)

Redmi Note 14 Pro+ (5G)

Sortis ce 15 janvier, les cinq smartphones présentent un rapport qualité/prix très attractif. Difficile de savoir lequel de ces modèles choisir ni vers quelle enseigne se tourner pour les obtenir le moins cher possible. Les réponses dans cet article.

Le Redmi Note 14 4G

De toute la gamme des Redmi Note 14, le Redmi Note 14 4G est sans conteste le plus abordable. Malgré son prix, ce smartphone propose des fonctionnalités très intéressantes, comme son écran large de 6,67 pouces, ses trois caméras arrière de 108 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx, ainsi que sa batterie atteignant 5 550 mAh.

Redmi Note 14 (4G) Neuf à partir de 248,92 € Fnac 248,92 € Voir

Rakuten 251,99 € Voir

Darty 252,00 € Voir

Amazon 293,14 € Voir

Le Redmi Note 14 5G

Si leurs noms sont quasiment similaires, les Redmi Note 14 4G et 5G présentent quelques différences notables. La version 5G propose une batterie de 5 110 mAh et une caméra arrière légèrement plus performante avec 108 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx. Alors que le modèle 4G intègre un processeur MediaTek Helio G99 Ultra, le Redmi Note 14 5G comporte lui un MediaTek Dimensity 7025 Ultra.

À noter que Darty vous offre une remise immédiate de 30€ pour l'achat du téléphone, du 15 au 26 janvier 2025 inclus. La FNAC vous permet de bénéficier quant à elle d'une remise immédiate au panier de 50€, et ce jusqu'au 25 janvier 2025.

Redmi Note 14 (5G) Neuf à partir de 298,92 € Fnac 298,92 € Voir

Amazon 299,00 € Voir

Rakuten 301,99 € Voir

Darty 302,00 € Voir

Le Redmi Note 14 Pro 4G

Version améliorée du Redmi Note 14 4G, le Redmi Note 14 Pro 4G se distingue par son processeur, le Mediatek Helio G100 Ultra ainsi que sa protection d'écran Gorilla Glass Victus 2, qui lui confère une solidité renforcée. Le smartphone est également certifié IP64, ce qui signifie qu'il est étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau de toutes parts. Le Redmi Note 14 Pro 4G est également plus fin et plus léger (7 grammes de moins).

Redmi Note 14 Pro (4G) Neuf à partir de 348,92 € Fnac 348,92 € Voir

Amazon 349,00 € Voir

Le Redmi Note 14 Pro 5G

Le Redmi Note 14 Pro 5G est comme le Redmi Note 14 4G, mais en mieux. Tout d'abord, la résolution de l'écran est significativement augmentée, puisqu'elle atteint désormais 1,5K. Son processeur, le MediaTek Dimensity 7300 Ultra promet des performances élevées, tandis que sa solidité se voit décuplée avec la certification IP68, qui lui permet d'être étanche à la poussière, protégé contre la pénétration de corps étrangers solides et capable de rester de façon permanente un mètre sous l'eau.

À noter que la FNAC comme Darty vous permettent de bénéficier d'une remise immédiate au panier de 50€, et ce jusqu'au 26 janvier 2025. De plus, l'achat d'un Redmi Note 14 Pro 4G vous offre gratuitement une Redmi Watch 5 Active, jusqu'au 2 mars 2025.

Redmi Note 14 Pro (5G) Neuf à partir de 398,92 € Fnac 398,92 € Voir

Amazon 399,00 € Voir

Rakuten 401,99 € Voir

Le Redmi Note 14 Pro +

Voici le tout dernier modèle de la gamme des Redmi Note 14. Plus cher, plus puissant, il se distingue par son écran AMOLED de 1,5K, son processeur Snapdragon 7s Gen 3, sa batterie de 5 110 mAh et sa charge ultra-rapide de 120W.

À noter que la FNAC vous permet de bénéficier d'une remise immédiate au panier de 70€, et ce jusqu'au 26 janvier 2025.