Comment savoir si quelqu'un s'est désabonné de votre compte Instagram en 3 clics

Les amitiés se font et se défont, surtout sur les réseaux sociaux. Instagram dispose d'une technique permettant de savoir si quelqu'un s'est désabonné de votre compte.

Vous êtes un gros mordu des réseaux sociaux ? Ou peut-être juste un fan d'Instagram. L'application développée par Meta (Facebook, Whatsapp...) ne cesse de gagner en utilisateurs depuis sa sortie initiale en 2010. Plus de 15 ans après, elle s'établit aujourd'hui comme l'une des applications les plus utilisées au monde, aux côtés de TikTok et Snapchat.

Au fur et à mesure de son développement, Instagram s'est dotée de multiples options et fonctionnalités. Il y est notamment possible de rejoindre des communautés, de suivre des personnalités et de discuter avec d'autres utilisateurs. Cette dernière fonctionnalité est au coeur de l'application puisqu'elle permet de visualiser les posts et story des personnes que vous suivez. Ainsi, vous ne manquerez jamais la dernière actualité de vos amis !

Pour autant, les amitiés et relations peuvent rapidement se défaire. Il n'est donc pas rare que quelqu'un finisse par se désabonner de votre Instagram pour ne plus voir vos posts, par ennui ou par fâcherie. Dans ce cas là, l'application n'envoie aucune notification ou indice vous permettant de savoir si quelqu'un a arrêté de suivre vos activités. Il existe cependant une technique pour s'assurer de savoir si un contact s'est désabonné de votre compte ou non.

Tout d'abord, rassurez-vous : vous n'aurez pas besoin d'installer une autre application suspecte qui irait fouiller toutes vos données sur Instagram. Non, cette option est intégralement disponible au sein de l'application de Meta. Il vous faut juste vous assurer de disposer d'une version récente du logiciel. Pour cela, rendez-vous sur l'App Store (pour iPhone) ou sur le Google Play Store (pour un smartphone Android) et allez vérifier si des mises à jour sont disponibles pour Instagram.

Une fois que votre application est à jour, ouvrez-là et rendez-vous sur votre profil (ou celui dont vous voulez vérifier les abonnements qui se sont désabonnés). Vous y trouverez notamment, en haut du profil en question, les résumés du nombre de publications, les followers et les suivi(e)s. C'est le deuxième point qui va nous intéresser.

En effet, les "followers" sont les personnes qui sont abonnées à votre compte Instagram. Sélectionnez donc cette option pour y retrouver toutes les personnes qui peuvent visualiser votre contenu sur la page d'accueil de leur application. Vous y trouverez alors plusieurs options :

"Comptes que vous ne suivez pas en retour" vous permet de savoir les personnes qui sont abonnées à votre compte mais dont vous ne suivez pas les activités.

"Interactions les plus rares" sont les comptes qui utilisent peu l'application.

"Comptes désactivés" sont les personnes que vous suiviez et qui ont décidé de supprimer leur compte.

Il est également possible de trouver une barre de recherche. Tapez alors les comptes que vous suspectez de s'être désabonnés de votre Instagram pour vérifier. Si ce dernier ne vous suit plus, vous ne le trouverez tout simplement pas dans cette liste !