Peu de gens le savent : désactiver cette option sur votre téléphone est vital lorsque vous quittez votre domicile

Nos smartphones disposent d'une option toute simple en apparence, mais qui augmente votre sécurité si vous pensez à la désactiver régulièrement.

De nos jours, un smartphone n'est pas seulement un outil permettant de communiquer. Beaucoup de personnes y stockent des données personnelles comme leurs informations bancaires, leur identité, ou même leurs localisations. Il est donc important de faire en sorte que cet outil soit protégé au quotidien et d'adopter les bons gestes.

Si de nombreuses Français utilisent leur smartphone chaque jour, beaucoup ne pensent pas forcément à la sécurité de leur appareil. Selon un récent sondage mené par Médiamétrie, près de 42% des Français vivent au quotidien avec un téléphone qui serait dysfonctionnel ou/et pas à jour. Une donnée souvent sous-estimée et qui pourrait être améliorée avec quelques habitudes faciles à prendre. Parmi ces dernières, il existe une option souvent sous-estimée qui pourrait nettement améliorer la protection de votre smartphone.

Cette option est certainement connue de tous : il s'agit du Wi-Fi de votre téléphone. Si ce dernier s'avère assez pratique pour profiter de votre box internet à domicile, il présente aussi un certain risque pour votre sécurité. L'un des moyens les plus prisés pour accéder aux données de votre smartphone provient notamment du réseau Wi-Fi et il peut être dangereux de laisser ce dernier activé en permanence.

Lorsque vous quittez votre domicile sans désactiver votre Wi-Fi, ce dernier peut sans le vouloir se connecter à des spots publics qui ne sont pas protégés par un quelconque mot de passe. Cette technique désormais bien connue permet à certaines personnes malintentionnées de récupérer des informations vous concernant et notamment votre localisation. Pourquoi s'inquiéter si quelqu'un apprend que vous êtes tous les jours à un arrêt de bus grâce à votre smartphone ? Au fur et à mesure des données récoltées, les pirates informatiques peuvent apprendre vos routines de déplacement et savoir où vous vous trouvez en permanence. Une aubaine pour des voleurs qui voudraient s'assurer de votre absence à votre domicile.

Autre inconvénient de laisser son Wi-Fi allumé en permanence : la possibilité pour d'autres personnes de s'y connecter afin d'y injecter ce qu'elles veulent ou presque. Différentes cyber menaces existent, comme des virus ou des malwares. Ces derniers peuvent alors subtiliser vos données ou même effectuer des actions sur votre smartphone sans que vous ne vous en rendiez compte. Il est donc plus que recommandé de désactiver le Wi-Fi de votre téléphone lorsque vous quittez votre domicile, d'autant que ce dernier ne s'avère généralement pas très utile lorsque vous êtes à l'extérieur, si ce n'est vous exposer au danger ou vider davantage la batterie de votre téléphone.

De la même façon, nous vous recommandons également de désactiver le Bluetooth lorsque vous vous aventurez à l'extérieur. Ainsi, vous serez garanti qu'un appareil étranger ne tentera pas de se connecter à votre téléphone pour y injecter de potentielles applications ou logiciels non désirés.