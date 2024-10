Certaines piles sont payées 8 fois trop chères par les consommateurs, cet expert a testé 59 marques et livre son verdict

Un Youtubeur a voulu comparer les modèles de piles vendues en magasins et ce qu'il a découvert pourrait bien changer vos habitudes d'achat.

Bien qu'elles soient de plus en plus remplacées par des batteries à rechargeables, les piles circulent encore énormément dans nos foyers. Si vous avez déjà cherché à remplacer les piles d'un jouet ou d'une télécommande, vous avez certainement déjà été confronté à la montagne de marques de piles disponibles dans certains magasins. Il existe tellement de marques différentes que des rayons entiers peuvent désormais être composés uniquement de piles !

AAA, AA, LR6, Lithium, charge à 1,5 volts... La variété de calibres et le puissances permet aux marques de proposer toutes sortes de modèles différents. Face à cette multitude d'options, le Youtubeur "Bricolage c'est cool" a voulu tester un maximum de piles vendues en magasins pour vérifier si les modèles les plus onéreux étaient vraiment plus intéressants par rapport aux versions "discount" que l'on peut retrouver chez Action, Amazon, Auchan, Cora, etc... Les résultats de ses analyses sont assez choquants : les piles les plus rentables ne sont clairement pas les plus chères ! On vous explique le pourquoi du comment.

© Bricolage c'est cool

La chaine "Bricolage c'est cool" a effectué les mêmes tests d'utilisation à fort et faible courant sur 59 marques de piles différentes. Ces dernières ont été triées selon trois grandes catégories : "entrée de gamme" avec un prix moyen de 0,24 €, "moyenne gamme" avec un prix moyen de 0,48 € et "haut de gamme" avec un prix moyen de 1,02 €. Certains magasins vendent également une seule marque, mais sous plusieurs pictogrammes qui les catégorisent pour un usage régulier, intensif ou maximum.

En rapportant les performances de chaque type de pile avec leur prix, la chaine YouTube a dévoilé que les piles les plus "haut de gamme" et vendues comme parmi les meilleures du marché ne sont clairement pas les plus rentables. Certaines piles comme la Duracell Plus et la A-Force du magasin Action disposent même de puissance totalement semblables alors que la première coûte 8 fois plus cher que la seconde ! Le Youtubeur précise même que les piles salines sont à fuir tant leurs capacités sont moindres par rapport aux piles alkalines.

L'écart le plus important revient à la pile Varta Longlife Max Power vendue 1,30 € qui dispose exactement des mêmes performances que la pile Simple Alcaline vendue chez Carrefour à 0,16 €. Au final, la majorité des piles "haut de gamme" terminent à la fin du classement des piles les plus rentables en fonction de leur prix et capacités.

La chaine YouTube signale que les distributeurs de piles ne précisent généralement pas les capacités en mAh de leurs produits, mais masquent leurs performances derrière des dénominations comme "Pro Power", "Longlife", "Ultra +", etc. Des noms qui ne veulent pas dire grand chose, mais trompent le consommateur qui pense faire une bonne affaire alors que des piles discount peuvent disposer des mêmes performances mais en plus rentable vu leurs tarifs.