Cette superbe plage ressemble à Rio, elle est pourtant à deux heures de Paris

Ce joyau en Europe rappelle Rio de Janeiro avec ses plages de sable blanc et ses montagnes majestueuses, le tout à seulement deux heures de Paris.

Lorsqu'on pense à s'évader vers des paysages paradisiaques, il est facile de voguer vers des contrées lointaines à plusieurs heures de vol de la France. Tahiti, Bali, les Caraïbes... Pourtant, l'Europe regorge de trésors cachés qui n'ont rien à envier aux destinations les plus exotiques. C'est le cas de cette petite trouvaille, une charmante station balnéaire nichée dans le nord-ouest de la Sicile, en Italie. Cette perle de la Méditerranée a longtemps été le secret bien gardé des voyageurs italiens, mais sa beauté époustouflante lui vaut aujourd'hui une renommée grandissante.

Ce qui frappe d'emblée à San Vito lo Capo, c'est son étonnante ressemblance avec Rio de Janeiro. Les longues plages de sable blanc immaculé et les eaux cristallines aux nuances de bleu et de turquoise rappellent instantanément les célèbres rivages brésiliens. Mais c'est surtout le Monte Monaco, imposante montagne qui surplombe la ville, qui achève de donner l'illusion d'avoir été transporté de l'autre côté de l'Atlantique. Tel un écho au mythique Pain de Sucre de Rio, le Monte Monaco offre un spectacle saisissant avec sa forme imposante qui semble se jeter dans la mer.

La plage de San Vito lo Capo est sans conteste le joyau de la ville. Le sable fin invite à des balades pieds nus tandis que les eaux translucides appellent à la baignade. Avec sa pente douce, c'est un lieu idéal pour les familles avec enfants qui peuvent se baigner en toute sérénité dans une eau à température idéale, avantage de cette partie de la Méditerranée. Les plus aventureux pourront s'adonner aux joies du snorkeling ou de la plongée sous-marine et partir à la découverte des merveilles qu'abritent les fonds marins.

Mais San Vito lo Capo ne se résume pas à sa plage. Le Monte Monaco offre de fabuleuses opportunités de randonnée avec à la clé, une vue à couper le souffle sur la ville, la mer et les paysages sauvages de la Sicile. Les passionnés d'escalade ne seront pas en reste avec les falaises calcaires qui entourent la ville, proposant des voies adaptées à tous les niveaux.

Au-delà de ses atouts naturels, San Vito lo Capo est aussi un bel exemple de l'authenticité sicilienne, du moins quand les hordes de touristes ne l'envahissent pas trop. Ses ruelles pavées, ses maisons blanchies à la chaux et ses places ombragées invitent à une douce flânerie. La gastronomie est ici une ode aux saveurs du sud, avec en tête d'affiche le couscous, héritage des influences nord-africaines !

Chaque année en septembre, le Cous Cous Fest met ainsi à l'honneur ce plat emblématique au travers de dégustations, de concours culinaires et de concerts. Poissons frais, pâtes faites maison et pâtisseries siciliennes complètent ce tableau gourmand. Avec ses airs de Brésil et son charme sicilien, San Vito lo Capo est une belle invitation à s'évader sans partir au bout du monde. À seulement deux heures d'avion de Paris, cette destination promet un séjour varié, entre farniente sur le sable chaud, randonnées ou plongées.