Adieu les odeurs de litière pour chat ! Ce produit à moins de 3 euros chez Action vous débarrasse des effluves sans effort

Cette poudre vendue chez Action est la solution idéale pour mettre fin aux mauvaises odeurs qui s'échappent de la litière de votre chat.

Vivre avec un chat est très agréable. Câlins, caresses, cabrioles amusantes, ils ont le chic pour améliorer notre quotidien. Mais, malgré tous les bons moments passés avec eux, une ombre omniprésente assombrie ce beau tableau : les mauvaises odeurs.

Car peu importe où on la place, la litière de notre petit félin empeste. Même bien cachée dans un coin de la maison, elle laisse échapper des effluves d'urine ou d'autres odeurs encore pires. Mais quelques produits et techniques efficaces existent pour améliorer la situation. L'une de ces inventions magiques peut d'ailleurs être achetée dans les rayons d'Action. Pas besoin de concocter un mélange compliqué, ni de frotter pendant des heures pour se débarrasser des odeurs, il est capable d'étouffer les effluves sans aucun effort et surtout, pour pas cher.

Le prix de ce désodorisant en poudre de la marque Freija ? 2,99 euros seulement ! Pour l'utiliser correctement, rien de plus simple. Il suffit de vider le contenu sale de votre litière pour chat comme à votre habitude et de le remplacer par un nouveau tout propre. Par-dessus, saupoudrez un peu de cette poudre à l'odeur fleurie et vous serez tranquille pendant plusieurs jours.

© Freija

Attention tout de même, certains chats sont très susceptibles à l'odeur de la lavande. Si vous en déposez dans le fond du bac à litière, ces derniers pourraient refuser catégoriquement d'y remettre une patte. Dans ce cas, il existe un autre produit très simple pour venir à bout des senteurs désagréables. S'il nettoie, désinfecte et détartre, le bicarbonate de soude absorbe également les mauvaises odeurs. Il vous suffit d'en verser un peu dans le fond du bac à litière lorsqu'il est propre et sec.

Le vinaigre blanc est également un bon moyen d'éliminer les mauvaises odeurs et de prévenir leur réapparition. Versez un peu de vinaigre blanc sur un chiffon propre et passez-le dans l'ensemble du bac propre et sec. Les odeurs restantes d'urine devraient disparaître rapidement. Dans tous les cas, il faut se rappeler que l'alimentation influence fortement l'odeur des selles et de l'urine des chats. Optez donc pour une alimentation saine et équilibrée.