Oubliez les brosses adhésives : réutilisable, ce produit à 3€ chez Ikea vous débarrasse des poils de chat sans effort

Les poils de votre chat qui s'accrochent à tous vos vêtements ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. Cette brosse vendue chez Ikea est efficace, réutilisable et à petit prix.

Quand on a un chat ou un chien, le combat contre leurs poils peut devenir un vrai cauchemar. C'est simple, il y en a toujours partout ! Sur les fauteuils du salon, le sol et surtout sur les vêtements, il y a de quoi devenir fou. En plus d'être particulièrement agaçant, le nettoyage de ces poils coûte cher. En grande surface, les rouleaux adhésifs jetables sont vendus entre 2 et 5 euros. Et il faut avouer qu'ils ne durent pas très longtemps, car leurs feuilles doivent généralement être changées après chaque utilisation.

Pour répondre à ce problème et éviter une pollution inutile, l'enseigne de magasins suédoise Ikea a développé un produit parfait. Pratique grâce à son petit format, il s'agit d'une brosse en plastique de quelques centimètres de diamètre qui promet de "se débarrasser des peluches, des poils et des cheveux sur les vêtements." Mais cette garantie n'est pas le seul point à retenir. Dans la description de l'objet, on peut lire une phrase qui fait rêver tous les propriétaires d'animaux : "Cette brosse se nettoie facilement et peut s'utiliser à l'infini."

Appelée Fruktplockare (cueilleur en suédois), cette invention ne coûte que 2,99 euros. Et les consommateurs en sont ravis : "Un de ces petits accessoires indispensables lorsqu'on a chien et chat. Glissée dans le sac à main, elle m'accompagne partout", peut-on lire sur le site internet du géant de l'ameublement.

© Ikea

Mais alors comment s'utilise ce produit ? Ikea fournit des explications très simples : "Passez la brosse sur le vêtement dans le sens de la flèche (située en dessous) pour retirer peluches, poils ou cheveux. Pour nettoyer la brosse, passez-la dans le sens inverse." En plus des vêtements et des meubles, Ikea assure que cette brosse est idéale pour nettoyer les sièges de voitures sur lesquelles seraient tombées des miettes de nourriture, par exemple.

Évidemment, Ikea n'est pas la seule enseigne à proposer une alternative aux rouleaux en plastique collants. De son côté, Lidl vend une brosse à micro-poils de la marque AquaPur avec une fonction similaire. Commercialisée au prix de 3,99 euros, elle existe en 2 formats : "normal" et "voyage" et vient avec sa propre station de nettoyage.