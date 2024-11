Ces supermarchés près de chez vous vont fermer, la liste est déjà connue

Une enseigne de supermarchés très présente en France s'apprête à fermer ses magasins. La liste des établissements touchés a déjà été confirmée.

C'est la suite d'un long feuilleton commercial. Ce jeudi 28 novembre 2024, la Haute Autorité de la concurrence a autorisé Intermarché à racheter 200 magasins Casino. Pour rappel, Casino est en grande difficulté financière depuis plusieurs années, mais sa situation s'est aggravée depuis 2019.

Alors que le groupe comptait 200 000 salariés en 2022, dont 50.000 en France, 449 magasins ont déjà été fermés depuis le début de l'année 2024. Le distributeur emploie aujourd'hui moins de 30.000 personnes. Un plan social est d'ailleurs en cours de discussion, il menacerait 2 900 à 2 400 emplois.

La nouvelle direction a, par ailleurs, détaillé plusieurs stratégies de développement pour relancer les affaires. Elle souhaite tout d'abord développer les franchises. Le groupe s'est dit aussi dit intéressé par trois axes de progression. D'abord, celui des courses alimentaires quotidiennes, les achats se faisant de plus en plus fréquents et petits. Ensuite, celui de la restauration à emporter et enfin, les nouveaux services comme les relais de colis, le dépôt de clés ou cashback.

Mais une bonne nouvelle en cache un autre. L'enseigne française ne va pas pouvoir garder tous les magasins qu'elle s'apprête à acquérir. Pour éviter des hausses de prix et préserver la concurrence, l'enseigne devra se séparer de plus d'une dizaine de magasins.

L'Autorité de la concurrence a précisé ce jeudi que l'opération ne concerne pas les 61 points de vente Casino déjà rachetés en 2023 par Intermarché. En réalité, les onze établissements en question ne seront pas fermés, mais plutôt vendus à un ou plusieurs autres distributeurs appelés à candidater. Les magasins vont donc a minima changer d'enseigne et les habitués des produits Casino seront sans doute tout de même décus.

La liste des magasins bientôt cédée a par ailleurs déjà été communiquée. Elle comprend les supermarchés d'Arc-lès-Gray (70), Bagnères-de-Luchon (31), Blanzac-lès-Matha (17), Boé (47), Charlieu (42), Lambesc (13), Lorgues (83), Revel (31), Solliès-Pont (83), Susville (38) et Valence d'Agen (82).