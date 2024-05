Un nouveau Nutella arrive dans les rayons : la rumeur disait vrai

Nutella va lancer une nouvelle recette de sa célèbre pâte à tartiner. La marque italienne a confirmé un lancement avant la fin de l'année 2024.

À l'occasion de son anniversaire, Nutella a concocté une sacrée surprise pour ses fans. Une nouvelle recette du Nutella s'apprête à débarquer dans les rayons des supermarchés ! On ne parle pas là d'un biscuit ou d'une glace mais bien d'une nouvelle version de sa fameuse pâte à tartiner aux noisettes, lancée sur le marché en 1964 et qui fête donc ses 60 ans. Leader incontesté du marché, Nutella a confirmé en Italie les rumeurs qui circulaient depuis quelque temps concernant cette nouvelle déclinaison.

Cette version révolutionnaire du Nutella sera végan. Que les inconditionnels de la recette originale se rassurent cependant, elle viendra compléter l'offre existante, comme l'a précisé la marque lors d'un salon rassemblant les géants italiens de la grande distribution. Il s'agit néanmoins d'une petite révolution sur un produit tant consommé chaque année par les Français. Depuis plusieurs mois, des spéculations sur un éventuel Nutella végan circulaient parmi les spécialistes, s'appuyant sur une demande croissante et un marché en plein essor. De nombreuses recettes de pâte à tartiner maison sont d'ailleurs disponibles sur le web et proposent des alternatives plus ou moins satisfaisantes. Mais cette fois, c'est bel et bien le fabricant officiel qui se lance dans l'aventure avec ce nouveau produit !

Quelle sera la composition de ce Nutella végan et quelles seront les différences avec la recette traditionnelle ? Pour élaborer un Nutella végan, la marque a dû supprimer de sa préparation un ingrédient clé : la poudre de lactose. Nutella fait ainsi d'une pierre deux coups en ciblant également les intolérants au lactose. D'après plusieurs médias italiens présents lors de l'événement, le lactose sera substitué par des ingrédients d'origine végétale dans la nouvelle formule. Le nom exact de ce Nutella demeure encore un mystère, mais Ferrero avait déjà déposé la marque "Nutella plant-based" en décembre dernier auprès de l'Office italien des brevets, selon l'agence de presse Askanews. En France, divers labels et logos coexistent encore et Ferrero pourrait opter pour une appellation inédite.

Concernant le goût, il faudra attendre sa sortie pour se faire une opinion, mais Nutella promet que cette version végane offrira "la même et unique expérience gustative" que le Nutella original. Il s'agit donc d'un "nouvel ajout à la famille Nutella". Les deux recettes devraient d'ailleurs continuer à incorporer de l'huile de palme, un ingrédient controversé en raison de son impact environnemental. Si le Nutella végan sera donc techniquement dépourvu de tout produit animal, plusieurs médias italiens soulignent que certains consommateurs vegans pourraient choisir de ne pas l'acheter en raison de son empreinte écologique.

Cette nouvelle déclinaison sans ingrédients d'origine animale sera disponible dès l'automne 2024 en Italie. La date de lancement en France n'a pas encore été communiquée par Ferrero France, mais il est difficile d'imaginer que Ferrero se prive des autres marchés européens, dont l'Hexagone. Selon la marque, la production de Nutella a bondi de 20% ces dernières années.