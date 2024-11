Pourquoi certains restaurants servent toujours un verre d'eau avec votre café ? L'origine est peu appétissante

Servir un verre d'eau froide avec le café ne sert pas à se rafraichir. L'explication est beaucoup plus étonnante.

En terrasse ou en salle, c'est la même routine : à peine installé à la table d'un bar ou d'un restaurant, nous réclamons : "un café s'il vous plait." Quelques minutes plus tard, la tasse chaude arrive et sur le même plateau se tient parfois un petit verre d'eau, qui sera servi sans même qu'on l'ait commandé et gratuitement !

Mais alors à quoi sert vraiment ce verre d'eau ? À se rafraichir après s'être brulé le palais ? À diluer la boisson trop forte ? À remplacer le sucre ? Eh bien, aucune de ces réponses n'est vraie en réalité. Si le café n'est pas servi seul, c'est en fait une question de tradition.

Il faut savoir que l'eau potable était une denrée rare en France aux XVII et XVIIIe siècles. Les habitants de nombreuses villes se méfiaient donc de l'eau qu'ils buvaient pour ne pas tomber malades. Mais pour prouver leur standing et leur richesse, certaines grandes villes faisaient installer des réseaux de sanitarisation destinés à la nettoyer. Pour gagner la confiance des habitants et leur faire comprendre que l'eau servie était potable et sans risques et que leur café était également de grande qualité, plusieurs établissements servaient un verre d'eau à côté du café, boisson très appréciée par les intellectuels de l'époque.

© 123 rf

Mais ce n'est pas la seule histoire qui expliquerait l'origine du verre d'eau avec le café. Dans le monde arabe, il était d'usage de servir de consommer les deux liquides dans un ordre bien établi : d'abord l'eau, puis le café. La gorgée d'eau servait à étancher la soif, mais aussi humidifier la bouche desséchée par le climat et la libérer des goûts désagréables. Mais les espions étrangers ignoraient cette coutume. Ils prenaient généralement d'abord du café puis l'eau pour se rafraichir. Grâce à cette erreur d'ordre traditionnel, les arabes savaient instantanément qui était avec et qui était contre eux.

Aujourd'hui, toutes ces histoires n'ont plus vraiment lieu d'être, en grande partie parce que la plupart des pays d'Europe sont équipés de réseaux d'eau potable. Mais cette tradition n'a pas disparu pour autant. Il continue en effet d'accompagner le café par tradition… mais pas que ! Boire quelques gouttes d'eau avant de déguster un latte ou un espresso permet désormais de "neutraliser les papilles". Une fois la bouche propre, les arômes si particuliers de la boisson chaude peuvent se diffuser librement sans être altérés.