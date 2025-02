Ces célèbres tablettes de chocolat vont être plus petites - elles seront pourtant toujours au même prix

Même nos tablettes de chocolat préférées n'échappent pas à la hausse des coûts. Une marque bien connue vient d'annoncer qu'elle allait réduire la taille de ses tablettes... Sans toucher au prix !

Les amateurs de chocolat risquent d'être déçus ! Leurs tablettes favorites pourraient bien subtilement rétrécir ces prochaines semaines. En effet, face à l'envolée des cours du cacao et à l'augmentation des coûts de production, plusieurs marques emblématiques ont dû revoir leurs prix. L'autre solution retenue est celle d'un phénomène désormais bien connue : la "shrinkflation".

Elle consiste à réduire la quantité d'un produit tout en maintenant son prix de vente initial. Une stratégie qui permet aux industriels de préserver leurs marges dans un contexte économique tendu, mais qui ne manque pas de susciter des critiques des consommateurs. Le dernier exemple en date concerne les célèbres tablettes Milka. Le géant américain Mondelez, propriétaire de la marque au célèbre papier d'aluminium violet, a annoncé sur le marché allemand et autrichien que de nombreuses références verront leur format changer.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la marque créée en Suisse et propriété du géant américain Mondelez, justifie ce choix : "Comme vous le savez tous, les ingrédients comme le cacao sont devenus nettement plus chers et les coûts de l'énergie, de l'emballage et du transport restent élevés. Et même si nous essayons d'absorber autant que possible les coûts plus élevés, nous sommes confrontés à des défis très importants", assure le groupe. Milka assure cependant ne faire "aucun compromis sur le goût et la qualité" de ses produits et s'engage à indiquer clairement le nouveau poids sur chaque emballage concerné.

Quels seront donc les changements ? Selon le Lebensmittel Zeitung qui a mené l'enquête, la tablette classique passera prochainement de 100 à 90 grammes. Ce format est souvent vendu en France par lots de 3 tablettes ou à l'unité. On retrouve aussi des tablettes de 200 grammes en France alors que des méga tablettes de 270 grammes sont également en vente outre-Rhin sous le nom Milka Mmmax. Ces dernières seront aussi touchées pour passer à 250 grammes, soit 20 grammes de moins.

Or, le média allemand fait bien état d'un statut-quo sur les prix sur plusieurs produits dont les tablettes au lait des Alpes, aux noisettes ou celles au chocolat blanc. Les consommateurs allemands devront donc prochainement payer autant pour moins de carrés de chocolat dans l'emballage ! Et en France ? Le compte Facebook France de Milka, le compte Instagram ou le site français de Mondelez n'indiquent pour l'heure pas cette information, qui devrait sauf surprise concerner l'ensemble du marché européen, confronté à la hausse massive des cours du chocolat depuis 2 ans.

Les cours du cacao ont bondi de 161% l'an dernier à la bourse de New York, atteignant jusqu'à 10 000 dollars la tonne en 2024 selon le journal suisse Blick. L'un des concurrents de Milka, Lindt, a d'ailleurs annoncé dernièrement une hausse des prix de ses tablettes, cette fois sans changer de format.