Cet appareil est souvent branché à une multiprise, c'est pourtant très dangereux selon les électriciens

Trop de personnes branchent cet appareil sur une multiprise. C'est une erreur, attention au risque d'incendie.

Les multiprises, si elles sont devenues indispensables à notre quotidien, doivent être utilisées avec précaution car elles ne sont pas sans risque. Mal utilisées, elles comportent de nombreux dangers. Par exemple, elles peuvent surchauffer, faire sauter les plombs, endommager l'installation électrique, provoquer un choque électrique… Voir même être à l'origine d'incendies.

Si de nombreuses bonnes pratiques comme éviter de brancher les multiprises en cascade, se débarrasser des multiprises endommagées, éviter de brancher le gros électroménager sur les multiprises, ou encore ne pas les placer prêt d'un point d'eau sont connues, d'autres le sont moins. Et pourtant, ces erreurs sont fréquentes et tout aussi dangereuses affirment les électriciens. De nombreux incendies domestiques sont dus à une mauvaise utilisation des multiprises.

© Angelov - stock.adobe.com

Par exemple, saviez-vous que certains appareils, autres que le gros électroménager, ne doivent jamais être branchés sur une multiprise ? En hiver, de nombreux foyers possèdent des chauffages d'appoint, par exemple pour chauffer une pièce rarement utilisée, pour faire chauffer plus vite la salle de bains le matin et éviter le froid au réveil, ou encore pour se chauffer en cas de panne de radiateur.

Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent mal leur chauffage d'appoint, et cela est vraiment dangereux. L'erreur la plus fréquente : le brancher sur une multiprise. Cela est très dangereux. Un radiateur d'appoint consomme beaucoup d'énergie (entre 1000 W et 2500 W). Une multiprise standard supporte généralement entre 3500 W et 4000 W au total. Si plusieurs appareils puissants sont branchés en même temps, la limite est vite dépassée, ce qui peut faire sauter les plombs, faire surchauffer la multiprise, ou provoquer un incendie. La solution : toujours le brancher directement sur une prise murale.

Si aucune prise murale n'est disponible, voici quelques conseils :

Utilisez une multiprise avec interrupteur et protection contre les surtensions ;

Vérifiez qu'elle supporte au moins 3500 W ;

Ne branchez aucun autre appareil sur la multiprise ;

Limiter la durée d'utilisation et toujours rester dans la pièce ;

Choisir un câble épais et court pour minimiser la perte d'énergie et la chaleur.

Mais l'idéal reste toujours de brancher un chauffage d'appoint directement sur une prise murale pour éviter tout risque.

D'autre part, il ne faut pas remplacer son système de chauffage par du chauffage d'appoint. Ce dernier ne doit surtout pas tourner en continu, et encore moins sur une multiprise, car il risque de surchauffer. Aussi, il faut éviter de le placer à certains endroits, comme près d'une source d'eau, d'une fenêtre, ou encore à côté de matériaux inflammables (rideaux, tapis…). Enfin, n'oubliez pas d'entretenir votre appareil.