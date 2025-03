Le revêtement des poêles cache des matières dangereuses, voici 3 modèles à privilégier - l'une d'elles ne coûte que 20 euros

Le magazine 60 Millions de Consommateurs a analysé 10 marques de poêles antiadhésives. La plupart sont chères et contiennent des matières dangereuses pour la santé.

Soixante-dix ans après leur arrivée en magasin, les poêles antiadhésives semblent avoir fait leur temps. Grâce à leur revêtement aux propriétés impressionnantes, elles avaient séduit de nombreux ménages et s'étaient fait une place de choix dans toutes les cuisines. Mais aujourd'hui, la donne a changé.

Comme le rappelle le magazine 60 Millions de Consommateurs, les poêles non collantes ont longtemps été recouvertes de matières très dangereuses pour la santé : les PFAS, également appelées polluants éternels. Augmentation du risque de cancer du sein, baisse de fertilité ou encore troubles hépatiques, ces substances chimiques ont depuis été identifiées comme étant la cause de plusieurs troubles de la santé. Mais alors que les PFAS ont été interdites en 2020, le magazine français a révélé dans sa dernière enquête que la plupart des poêles vendues en contiennent toujours ! En fait, les PFAS sont autorisées lors de la conception du téflon, à la seule condition qu'elles soient entièrement dissoutes à la fin du processus.

Les poêles vendues par les marques Beka, Zanetti, Espace Cuisine professionnel et Zuofreng ont toutes été épinglées par 60 Millions de Consommateurs, car, une fois vendues en magasins, elles contenaient toujours des traces de ces matières interdites et dangereuses. À l'inverse, les produits des enseignes Cristel, et Greenpan ne contiennent pas de traces significatives de PFAS. Le seul bémol ? Elles coûtent respectivement 95 € et 50 €. Un budget non négligeable au moment de renouveler sa batterie de cuisine.

© Adobe Stock

Dans le classement, une seule des poêles saluée par le magazine coûte 20 euros au maximum. Il s'agit de la Hemkomst, commercialisée par l'enseigne suédoise Ikea. Pratique et équipée d'une poignée résistante, elle a reçu la très bonne note de 17/20 lors du comparatif réalisé par le magazine. Cette note est en grande partie due à ses capacités plus que satisfaisantes. "Ses propriétés antiadhésives après 2500 cycles d'abrasion sont quasiment identiques à celles constatées sur le produit neuf", peut-on lire dans le comparatif. Elle résiste également très bien à la vieillesse, à l'abrasion et à la corrosion.

Son seul défaut ? La distribution de chaleur, qui n'a pas réussi à satisfaire les experts. "Un carton rouge sur ce point, mais que nous n'avons pas jugé rédhibitoire", explique le magazine. "Si l'on poursuit la chauffe, la température de surface finit par s'équilibrer. Mais mieux vaut le savoir pour éviter de brûler ses premières crêpes". Seule la poêle Excellence de Tefal se classe devant la Ikea au podium final grâce à sa meilleure répartition de la chaleur. Elle est trouvable pour une cinquantaine d'euros sur le site de l'enseigne française.