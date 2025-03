Du sable du Sahara arrive dans ces départements, la qualité de l'air fortement dégradée

Les conditions météorologiques actuelles sont propices à l'arrivée de sable du Sahara et à la propagation de particules fines. Voici les départements concernés.

Alors que le soleil est au rendez-vous ces derniers jours, la présence de l'anticyclone sur le nord du pays est propice au manque de vent et donc à la stagnation de particules fines au sol. Ce mardi 4 mars, un dépassement du "seuil d'information" en particules fines touche déjà la moitié nord du pays, selon La Chaine Météo. La région parisienne et les Hauts-de-France sont les plus concernés. Cela devrait durer plusieurs jours.

"Les conditions météorologiques peu dispersives favoriseront la formation et l'accumulation de particules. La qualité de l'air sera moyenne à mauvaise en Ile-de-France avec un risque de dépassement du seuil d'information et de recommandations", peut-on lire sur le site de l'association de surveillance de la qualité de l'air Airparif. Dans le sud, le vent va limiter la propagation de ces particules. Ce pic de pollution s'ajoute au pic pollinique, qui dure depuis 10 jours et qui est notamment lié à la douceur des après-midi.

© La Chaine météo

De plus, une dépression située dans la péninsule ibérique fait souffler un vent du sud-est qui va soulever de grandes quantités de poussières désertiques. Le bassin méditerranéen sera le plus touché par le sable du Sahara : l'Hérault, le Gard, les Bouches-du Rhône essentiellement. Les Pyrénées-orientales et l'Aude pourraient aussi se recouvrir d'un petit saupoudrage ocre. Le ciel pourra alors apparaitre un peu plus voilé ou prendre une légère teinte jaunâtre. Ce phénomène est particulièrement observable au lever et au coucher du soleil.

Ces épisodes sont de plus en plus fréquents. Ils interviennent souvent à cette période avec l'approche du printemps. L'observatoire spatial Copernicus explique ce phénomène par des mécanismes isolés et ponctuels tels que les changements de circulation atmosphérique et des épisodes de sécheresse, favorisant l'envol de ces sédiments. Il faut être prudent puisque toutes ces particules peuvent provoquer une gêne respiratoire pour les personnes les plus sensibles, comme les asthmatiques. Heureusement, les quantités resteront de faibles à modérées pour cet épisode selon météo-paris.

La pollution au sable du Sahara, tout comme celle des particules fines, devraient se réduire ce week-end. La qualité de l'air va s'améliorer avec le retour de la pluie, qui va nettoyer l'atmosphère. Une dégradation importante est, en effet, prévue à partir de vendredi et s'amplifiera jusqu'à dimanche.