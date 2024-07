Ces aliments sont à ne surtout pas apporter à la plage, selon un médecin

Un médecin urgentiste détaille les aliments qu'il est dangereux de consommer sur la plage.

L'été est enfin là ! Et avec l'arrivée, enfin, des beaux jours, l'envie irrésistible de pique-niquer à la plage sur le sable chaud. Si le moment fait rêver, il existe tout de même quelques précautions à prendre. Notamment quant au contenu même du panier de vivres. Et oui, tous les aliments ne sont pas de bons compagnons pour vos sorties à la plage ! Le Dr John Torres, médecin aux urgences interrogé par le site américain Today, fait quelques recommandations pour éviter une intoxication alimentaire.

Selon lui, plusieurs aliments sont à absolument bannir de vos pique-niques au soleil. Attention par exemple à vos sandwiches et à leur composition. Surtout quand vous avez pris soin d'y mettre de la charcuterie. Sorties du frigo, les viandes transformées, telles que le jambon ou le salami, peuvent devenir un terrain fertile pour les bactéries - notamment E. coli ou la salmonelle - si elles ne sont pas conservées à une température adéquate.

Attention également à certains légumes ! Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) recommande d'utiliser une glacière pour maintenir les aliments en dessous de 4°C. Les légumes verts, notamment la laitue romaine, l'iceberg, les épinards et le chou, sont souvent source de maladies d'origine alimentaire. Une étude du Journal of Food Protection souligne que ces légumes doivent être soigneusement lavés et conservés dans des récipients hermétiques jusqu'à leur consommation. Y compris sur la plage !

"Les salades doivent être réfrigérées jusqu'au moment de servir", rappelle le Dr Torres. "La salade de pommes de terre à base de mayonnaise est l'un des aliments les plus risqués", explique-t-il. En effet, la mayonnaise, surtout faite maison, peut poser un problème si elle n'est pas correctement conservée. Les œufs et le poulet, principaux ingrédients de ces salades, doivent être cuits à des températures spécifiques pour éviter la prolifération de bactéries dangereuses. Par exemple, la volaille doit être cuite à 74°C. Quoi qu'il en soit, apporter de la viande crue à la plage n'est jamais une bonne idée.

Enfin, dernière recommandation de ce médecin urgentiste : faites attention aux fruits pré-coupés. S'ils peuvent paraître pratiques pour un pique-nique sur la plage, ils peuvent chauffer rapidement et attirer les insectes. "Apportez des fruits entiers, comme une pastèque, et tranchez-les sur place", suggère le Dr Torres. Il est crucial de se laver les mains, ainsi que les ustensiles utilisés pour couper les fruits, pour éviter toute contamination croisée.