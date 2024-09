C'est l'heure idéale pour dîner, elle booste votre énergie pour le lendemain - les experts sont formels

Dîner en dehors de cette tranche horaire pourrait être néfaste pour votre sommeil et pour votre santé.

"Manger à l'heure des poules", "manger à l'heure espagnole" ou encore "manger uniquement quand son ventre crie famine" sont autant de dictons qui caractérisent les habitudes alimentaires du monde entier. Alors que certains dînent dès qu'ils rentrent du travail à 19 heures, d'autres aiment déguster leur plat devant un bon film à la télévision deux heures plus tard.

Mais comme pour le reste de nos étapes quotidiennes, le repas du soir est une véritable science, qui doit être suivie (presque) à la lettre pour délivrer tous ses bienfaits. On sait tout d'abord que manger trop lourd est fortement déconseillé pour passer une nuit reposante. C'est pour cela que les nutritionnistes recommandent souvent d'éviter la viande et les aliments frits, qui demandent trop d'efforts au corps pour être digérés. De plus, les fruits sont déconseillés, car ils peuvent provoquer un pic de glycémie qui empêche lui aussi de s'endormir rapidement.

Mais selon les spécialistes, le menu n'est pas la seule chose à prendre en compte lors du dîner. Il faut aussi faire attention à l'horaire de ce repas. Interrogé par l'édition italienne du magazine GQ, le coach et formateur Stefano Santori a partagé son expertise sur le sujet. Selon lui, il faut tout d'abord manger tôt, aux alentours de 18h30 ou 19 heures, au plus tard à 20h30. "Après 21h, le corps commence à produire de la mélatonine, se préparant ainsi au sommeil", explique le coach. Ce n'est donc plus un temps disposé à digérer, mais plutôt à dormir !

Vous l'avez compris, dîner tôt, c'est aussi laisser à notre corps le temps d'assimiler la nourriture consommée. "Après le repas, il est important d'attendre au moins 2-3 heures avant de s'endormir, pour permettre à l'organisme de terminer la digestion", explique le coach. 19 h est donc le moment idéal pour un coucher à 22 h. N'en déplaise aux amateurs de dîner tardif !

Bien plus qu'une question de culture ou de préférence personnelle, le choix de l'horaire et du menu du dîner est central pour rester en bonne santé. De plus, trop manger conduit généralement à passer une mauvaise nuit, ce qui vous poussera à choisir de la malbouffe au petit-déjeuner, entrant ainsi dans un cercle vicieux qui peut affecter négativement votre santé !