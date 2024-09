C'est le petit Bali, cette île encore préservée est à découvrir très vite

Surnommée le "petit Bali", cette île séduit par ses paysages époustouflants et son authenticité. Encore préservée du tourisme de masse, elle offre une expérience unique à découvrir sans tarder.

Dans l'ombre de sa célèbre voisine, une île est en train d'émerger comme une destination d'exception. Son nom, tiré du portugais "Flores" signifiant "fleurs", lui va à merveille. Cette petite île regorge en effet de trésors naturels d'une beauté à couper le souffle. Imaginez des plages de sable fin bordées d'eaux turquoises, des volcans majestueux dominant des paysages contrastés de forêts luxuriantes et de petites criques aux eaux turquoise, des lacs aux couleurs irréelles nichés dans des cratères volcaniques...

Cette île semble tout droit sortie d'un rêve ou d'un grand livre d'aventures. Les amoureux de plongée seront comblés par ses quelques 50 spots spectaculaires où ils pourront nager avec d'immenses raies manta, des dauphins et des dugongs, ce mammifère marin local proche du lamantin.

Ce petit paradis, tout près de Bali, c'est Palau Flores en Indonésie. Pour beaucoup, Flores est l'une des plus belles îles d'Indonésie. Avec ses paysages époustouflants préservés et son atmosphère authentique, elle offre aux voyageurs en quête de dépaysement et d'aventure une expérience unique. Des excursions sur les îles voisines et désertes de Babi et Pangabatang font partie des privilèges à ne pas manquer, comme un passage sur la plage de Koka Beach, bien connue des locaux.

Les férus de randonnée et d'aventure ne seront pas en reste. Flores offre une multitude de sentiers à travers des paysages grandioses. Les plus courageux pourront se lancer à l'assaut du mont Kelimutu et de ses trois lacs aux teintes changeant mystérieusement au fil des saisons. Cascades et rizières sont aussi à découvrir.

Mais la star incontestée de l'île reste le fameux dragon de Komodo ! Ce varan géant, pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres, est endémique de la région. Le parc national de Komodo, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, lui est entièrement dédié. Une rencontre avec ce lézard préhistorique laisse une impression inoubliable aux chanceux qui pourront l'apercevoir.

Malgré toutes ces merveilles, Flores reste encore un joyau confidentiel, épargné par le tourisme de masse. Les hébergements sont simples, les routes parfois difficiles, mais c'est aussi ce qui fait tout le charme d'un voyage ici, loin des sentiers battus. Attention, ce petit paradis encore épargné risque de ne pas le rester longtemps. Il est déjà temps de partir découvrir ce "petit Bali" plein de promesses avant que les foules ne l'envahissent ! Signe aussi de son caractère encore confidentiel, le voyage depuis Paris sera un peu long : comptez un voyage depuis Denpasar, l'aéroport de Bali puis un autre vol de 1h20 pour atterrir à l'ouest de l'île, à Labuan Bajo. Là commencera enfin et vraiment votre voyage à Flores.