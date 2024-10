C'est le secret pour être apprécié de tous au travail, trop peu ont ce trait de caractère

Certaines personnes ont un trait de caractère rare qui leur permet de maintenir des relations harmonieuses avec la plupart de leurs collègues de bureau.

Au travail, maintenir des relations cordiales avec tous ses collègues peut être un vrai défi. Lorsque les avis divergent en réunion ou sur un sujet sensible, il devient souvent complexe de mettre de côté son propre tempérament pour apaiser la situation. Pourtant, certaines personnes ont une vertu très précieuse, qui permet de désamorcer les conflits rapidement, et sans trop de dégâts.

Ouvertes à la discussion, ces personnes font généralement preuve de modestie, un trait de caractère qui les aide puisqu'elles ne considèrent pas leur opinion comme supérieure à celle des autres. Grâce à ce trait de caractère, elles s'entendent habituellement avec tous leurs associés, car elles ne font jamais preuve d'orgueil lors d'un conflit. Elles utilisent plutôt leur particularité pour écouter sincèrement les arguments de leurs collègues et régler les problèmes de manière juste.

Cette qualité, c'est évidemment l'humilité mais elle prend un sens particulier dans le monde du travail. C'est plus précisément l'humilité intellectuelle qui permet à de nombreuses personnes d'entretenir une entente cordiale avec les autres sur leur lieu de travail. "L'humilité intellectuelle implique de reconnaître que l'on a des lacunes dans nos connaissances et que nos croyances actuelles peuvent être erronées", explique Tenelle Porter, professeure de psychologie en Pennsylvanie, dans une étude datée de juin 2022.

Faire preuve d'humilité intellectuelle revient ainsi à comprendre la valeur de ses arguments tout en acceptant que l'on puisse être ignorant sur certains sujets. "Les dirigeants qui ont une plus grande humilité intellectuelle ont tendance à prendre des décisions plus réfléchies et mieux informées. Ils sont plus ouverts à la coopération avec ceux dont les points de vue diffèrent des leurs", indique aussi la professeure. "Les dirigeants humbles reçoivent des évaluations et des notes de satisfaction plus élevées que les autres."

Comment cultiver dès lors ce trait de caractère ? Pour faire preuve d'humilité intellectuelle, admettez ouvertement lorsque vous ignorez quelque chose, que vous avez besoin d'aide ou que vous appréciez la contribution des autres. En plus d'être une preuve d'humilité, ces petites phrases responsabilisent les personnes qui vous entourent.

Il existe toutefois un bémol, les personnes excessivement humbles au travail doivent faire attention à ne pas se rabaisser. Cela peut mener à une tendance à se dévaluer, à ne pas exprimer ses opinions avec confiance, voire à ne pas défendre ses idées, même lorsqu'elles sont correctes ou bien fondées. Trop d'humilité peut également laisser la porte ouverte à l'influence négative ou à la manipulation. Cela peut permettre à des individus plus confiants de dominer les débats, même si leurs idées sont moins bien fondées ou erronées. Au quotidien, il est donc judicieux de faire son mieux pour rester à l'écoute des arguments des autres, sans pour autant les accepter à n'importe quel prix.